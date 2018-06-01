Saiba onde provar pratos típicos de países que estão na Copa do Mundo

Chef Marco Rodriguez, do restaurante peruano Pachamama, na Praia do Canto, em Vitória, apresenta o Trio de Causas Crédito: Fernando Madeira

É bem verdade que muitos brasileiros ainda nem superaram o trauma do 7x1 que sofremos para a Alemanha na última Copa. Mas, como a vida segue, já começamos a nos aquecer para a próxima edição, na Rússia.

Como o campeonato é uma boa oportunidade para tomarmos conhecimento de outras culturas, o Prazer&Cia hoje reúne dicas de onde provar um pouco dos sabores de alguns países que vão buscar a Taça Fifa. Por aqui, temos um pouco da cozinha de alguns países da Europa e do Oriente Médio, além de outros expoentes latinos, como México, Argentina e Peru.

O mundial, neste ano, é marcado por alguns detalhes, como a ausência da seleção italiana, por exemplo, que não conseguiu se classificar para o torneio pela primeira vez desde 1958. Grande desfalque para o nosso time gastronômico, já que a cozinha capixaba tem um forte pé nas influências da Itália.

Em contrapartida, a presença do Peru é um feito histórico. Fora da Copa desde a década de 1980, a seleção volta ao campeonato após uma classificação praticamente heroica, que marca a vida de gerações que nunca viram o país na disputa.

NOVO NO PEDAÇO

Coincidência ou não, Vitória acaba de ganhar um restaurante legítimo peruano. Nascido em Lima e casado com uma capixaba de Conceição da Barra, o chef Marco Rodríguez é quem comanda a cozinha do Pachamama, localizado na Praia do Canto. A expectativa de Marco para a Copa é grande, já que, aos 28 anos, verá pela primeira vez seu país entrar em campo no mundial. "Colocamos uma TV no restaurante só para ver os jogos do Peru", brinca o chef.

Por lá, a tradição do tempero do país inca se mantém até mesmo no menu executivo, servido todos os dias por R$ 34,90. Do menu regular, uma das iguarias mais procuradas é o ceviche, claro, por ser tão difundido por aqui. O clássico sai a R$ 35, mas vale a pena provar o combo peruano (R$ 45), em que o peixe picadinho com leite de tigre (caldo cítrico) é escoltado por lulas à dorê.

O Trio de Causa (R$ 22,90) leva à mesa três montinhos de batatas prensadas cobertas por saborosos molhos: um de tartar de peixe, outro de polvo e um de frango. Muito refrescante e saborosa, a chicha morada (R$ 10) é um tipo de suco feito à base de milho roxo. O pisco sour é uma boa pedida para os bons de copo. Pimenta nativa amarela, mariscos diversos, carnes e molhos típicos completam o cardápio.

Confira abaixo as opções internacionais:

ALEMANHA

Conhecida por ter pratos mais robustos, a gastronomia alemã tem a carne de porco, o repolho, a batata e as salsichas como ingredientes principais.

Onde comer

Em Vitória, um destino certo para quem procura pratos típicos alemães é a Casa do Cervejeiro (Hortomercado, 3315-5891). No menu, um dos destaques é o eisben, joelho de porco suíno servido com acompanhamentos típicos como o kassler (corte suíno defumado), crucrute e batatas (sai a R$ 92, para três comerem bem).

Strudel de maçã da Casa do Cervejeiro, em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Em Domingos Martins, a parada é na Picnic (99742-0869), onde quitutes como chucrute e kassler são dispostos em um bufê self-service (R$ 44,90 o quilo).

Em Vila Velha, a bratwurst é uma boa pedida na Delli Food Hall (Praia da Costa, 3535-1227). A salsicha tradicional germânica pode ser feita com carne de porco, de vaca ou de vitela. Por lá, são servidas assadas e acompanham mostarda. A porção sai a R$ 31,90

ARÁBIA SAUDITA, MARROCOS E EGITO

A gastronomia árabe abrange diversas delícias regionais cujas origens são espalhadas pelo Oriente Médio. É muito comum o uso da carne de carneiro, de grãos e do trigo.

Onde comer

No Empório Árabe (Praia do Suá, 3227-5599), é Fayez Âzar que comanda a cozinha desde a década de 1980, entregando de esfirras a beirutes, passando pelo quibe cru e pelas saladas tradicionais.

Baruk (Mata da Praia, 3225-1541), Zattar (Shopping Vitória, 3317-1009), El Rachid (Shopping Vitória, 3224-4354) são outros destinos concorridos pelos amantes da gastronomia das Arábias.

Comida árabe (foto ilustrativa) Crédito: Pixabay

PORTUGAL

Com forte influência mediterrânea, a cozinha lusitana entrega peixes frescos, muito bacalhau, além de frutos do mar, porcos, embutidos e sobremesas à base de ovos, como o pastel de Belém.

Onde comer

Pelas bandas capixabas, muitos são os endereços que prezam pelas raízes portuguesas. No Lareira Portuguesa (Enseada do Suá, 3345-0331), vale a pena provar a Torta de Sintra tradicionalíssima, com base de bolacha com amêndoas, creme de maçã e creme branco especial da casa (R$ 24 a fatia). O bacalhau à Lareira é outra sugestão: frito no azeite, acompanha batatas ao murro, brócolis, arroz de brócolis, palmito e amêndoas no azeite (R$ 208, para dois comerem bem).

No Bacalhauzinho (Jardim Camburi, 3207-3800), a boa pedida é o Bacalhau à Lisboa (posta de bacalhau confitada em azeite, batatas ao murro, mix de pimentões, brócolis, azeitonas pretas e azeite trufado).

Prato servido no Bacalhauzinho de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

ESPANHA

A diversidade de ingredientes e tradições é uma das marcas da Espanha. O país é um dos que mais consomem mariscos no mundo. Pratos com batata, pão e feijão são comuns, assim como os famosos guisados.

Onde comer

A paella, um dos pratos mais conhecidos daquele país, é também um dos mais concorridos do restaurante Mocambo, que fica às margens do rio Piraquê-Açu, em Santa Cruz, Aracruz (3250-6293). Por lá, a versão servida é a marisqueira, apenas com frutos do mar. A porção é farta, para seis pessoas comerem bem, e sai a R$ 290.

ARGENTINA

A cozinha dos hermanos é rica em influências mediterrâneas e indígenas. A grande estrela nacional é a carne bovina, feita nas tradicionais parrillas.

Onde comer

No La Dolina (Bairro República, 3207-7944), vale a pena provar o Spinetta Jade, que leva à mesa 400g de assado de tira na brasa, batatas fritas e um mexido de shiitake e pão caseiro. É ideal para duas pessoas e sai a R$ 75.

Empanada: típico pastel argentino servido no La Dolina Crédito: Fábio Vicentini

O Argento Parrilla (Praia da Costa, Shoppings Vitória e Vila Velha, 3324-6033) é outra boa pedida para quem deseja provar da culinária típica argentina. É possível escolher o corte da carne e os acompanhamentos, como batatas rústicas, arroz parrillero e outras iguarias.

No Alcides Carnes Y Tragos (Praia da Costa e Praia do Canto, 3062-1696), peça as empanadas ou o choripán caprichado. Muito macia, a picanha argentina da casa também vale a visita.

MÉXICO

Marcada pela pimenta, pelo milho e pelo feijão, a gastronomia mariachi tem base milenar. É conhecida pelos tacos (com disquinhos crocantes de massa de milho), pelas quesadillas (tortilhas feitas com trigo ou milho) e pelo guacamole, feito com abacate.

Onde comer

O Los Chicos (Mata da Praia, 3207-7147) é o pioneiro da cozinha mexicana em Vitória. Por lá, vale provar o burrito de camarão (R$ 36,90) e o tradicional guacamole (R$ 22) acompanhado por totopos (nachos crocantes).

Guacamole com camarão do restaurante Los Chicos Crédito: Guilherme Ferrari - GZ

Em Jardim da Penha, a parada para quem não abre mão do chilli (feijão bem condimentado com carne moída) é o Jalapeño Cocina Y Cultura (3029-4743).

PERU

Rica e muito variada, tem como destaques a cozinha da costa do Pacífico, a cozinha das montanhas e a cozinha da selva amazônica. A variedade de peixes e frutos do mar impressiona, assim como a presença dos milhos, das batatas e da variedade de legumes e frutas.

Onde comer

Recém-aberto em Vitória, o Pachamama (Praia do Canto, 99277-2879) é o destino certo para quem quer conhecer a gastronomia dos peruanos. A casa preserva a tradição desde o menu executivo até os petiscos. Prove o ceviche clássico (R$ 35) e o Trio de Causa (R$ 22,90).