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Quiosques da Curva têm pratos especiais para celebrar primavera

Festival 'Primavera de Sabores' acontece entre os dias 17 e 23 de setembro na Curva da Jurema, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 18:03

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 18:03

Os quiosques da Curva da Jurema, em Vitória, terão um atrativo especial para os glutões que costumam almoçar na região durante a semana. A partir desta segunda-feira (17), as casas terão pratos individuais e petiscos com preços promocionais para marcar o início da primavera.
Batizado de "Primavera de Sabores", o evento oferecerá pratos como almôndegas de peixe branco e ervas finas com purê de mandioca e queijo parmesão e risoto de alho poró com camarão VM salteado na manteiga.
As porções individuais saem a R$ 29, enquanto os petiscos custam R$ 39. Os pratos ficam em cartaz até o domingo, dia 23 de setembro, sempre das 10h às 15h.
"Primavera de Sabores"
Quando: De 17 a 23 de setembro, das 10h às 15h.
Onde: Quiosques da Curva da Jurema, em Vitória.
Preços: R$ 29 (prato individual), R$ 39 (petiscos).
CONFIRA OS PRATOS
Quiosque JB
Prato individual  Almôndegas de peixe branco e ervas finas ao molho de tomates frescos e manjericão, acompanhadas de purê de mandioca fresca com queijo parmesão.
Prato individual do Quiosque JB - Almôndegas de peixe branco e ervas finas ao molho de tomates frescos e manjericão, acompanhadas de purê de mandioca fresca com queijo parmesão. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Salada de polvo com batatas, azeitonas pretas, salsão, regada no azeite e molho especial de limão taiti.
Petisco do Quiosque JB - Salada de polvo com batatas, azeitonas pretas, salsão, regada no azeite e molho especial de limão taiti. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque Braseiro de Ilha
Prato individual  Braseiro a Mineira: picanha suína com molho à base de vinho tinto, tutu a mineira com leves pedaços de bacon e couve ao azeite e alho.
Prato individual do Quiosque Braseiro - Braseiro a Mineira: picanha suína com molho à base de vinho tinto, tutu a mineira com leves pedaços de bacon e couve ao azeite e alho Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Braseirada na Tábua: 200g de picanha, 2 unidades de linguiça, 2 unidades de queijo cabacinha, coração de galinha e 1 pão de alho.
Petisco do Quiosque Braseiro - Braseirada na Tábua: 200g de picanha, 2 unidades de linguiça, 2 unidades de queijo cabacinha, coração de galinha e 1 pão de alho. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque Pinguim Pescador
Prato individual  Filé de pescada com arroz e farofa.
Prato individual do Quiosque Pinguim Pescador - Filé de pescada com arroz e farofa. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Show de bola: bolas de carne e bolinhas de queijo acompanhadas de geleia de goiabada com pimenta.
Petisco do Quiosque Pinguim Pescador - Show de bola: bolas de carne e bolinhas de queijo acompanhadas de geleia de goiabada com pimenta. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque do Alemão
Prato individual  Risoto de alho poró acompanhado de camarão VM salteado na manteiga e castanha de caju.
Prato individual do Quiosque do Alemão - Risoto de alho poró acompanhado de camarão VM salteado na manteiga e castanha de caju Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Trio Del Mar: camarões empanados, anéis de lula à dorê e polvo. Acompanha molho tártaro e torradas.
Petisco do Quiosque do Alemão - Trio Del Mar: camarões empanados, anéis de lula à dorê e polvo. Acompanha molho tártaro e torradas. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque Chopp Brahma
Prato individual  Filé de pescada ao molho de camarão acompanhado de arroz e batata frita.
Prato individual do Quiosque Chopp Brahma - Filé de pescada ao molho de camarão acompanhado de arroz e batata frita. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Seleção do Mar: isca de peixe e camarão paulista empanados acompanhados de molho da casa.
Petisco do Quiosque Chopp Brahma - Seleção do Mar: isca de peixe e camarão paulista empanados acompanhados de molho da casa. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque Ibiza
Prato individual  Prato Ibiza: linguado espanhol ao molho de camarão, com filé de linguado emapanado e regado com molho de camarão acompanhado de arroz branco e fritas.
Prato individual do Quiosque Ibiza - Prato Ibiza: linguado espanhol ao molho de camarão, com filé de linguado emapanado e regado com molho de camarão acompanhado de arroz branco e fritas. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Grelhado Ibiza: camarão VG, camarão VM, sururu, lula, peixe dourado, tomate, palmito e azeitonas. Tudo grelhado no azeite extra virgem acompanhado de molho de limão siciliano.
Petisco do Quiosque Ibiza - Grelhado Ibiza: camarão VG, camarão VM, sururu, lula, peixe dourado, tomate, palmito e azeitonas. Tudo grelhado no azeite extra virgem acompanhado de molho de limão siciliano. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque Polé Bar e Restaurante
Prato individual  Pescada do Chefe: filé de pescada grelhado com crosta de castanhas tostadas e batata soute. Acompanha arroz de rúcula com banana da terra.
Prato individual do Polé Bar e Restaurante - Pescada do Chefe: filé de pescada grelhado com crosta de castanhas tostadas e batata soute. Acompanha arroz de rúcula com banana da terra. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Schnitzel: bife de Lombo de porco empanado, acompanha fritas e molho de mostada com mel e molho barbecue.
Petisco do Polé Bar e Restaurante - Schnitzel: bife de Lombo de porco empanado, acompanha fritas e molho de mostada com mel e molho barbecue. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque Marlim Azul
Prato individual  Talharim Marlin Azul: talharim ao molho acompahado de camarões VM.
Prato individual do Quiosque Marlim Azul - Talharim Marlin Azul: talharim ao molho acompahado de camarões VM. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Tirinhas de peixe empanado acompanhado de camarões empanados.
Petisco do Quiosque Marlim Azul - Tirinhas de peixe empanado acompanhado de camarões empanados. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque do Lobinho
Prato individual  pastel de tilápia.
Prato individual do Quiosque Lobinho - pastel de tilápia. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Peroá acompanhado de batata frita, banana frita, farofa e salada.
Petisco do Quiosque Lobinho - Peroá acompanhado de batata frita, banana frita, farofa e salada. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque Amaromar
Prato individual  Isca de pescada com batata frita.
Petisco do Quiosque Amaromar - Peroá acompanhado de batata frita e farofa Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Peroá acompanhado de batata frita e farofa.
Prato individual do Quiosque Amaromar - Isca de pescada com batata frita. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Quiosque Laurimar
Prato individual  Isca de pescada com batata frita.
Prato individual do Quiosque Laurimar - Isca de pescada com batata frita Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação
Petisco  Camarôes fritos acompanhados de molho rosê.
Petisco do Quiosque Laurimar - Camarôes fritos acompanhados de molho rosê. Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação

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