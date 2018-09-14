Quiosques da Curva têm pratos especiais para celebrar primavera

Os quiosques da Curva da Jurema, em Vitória, terão um atrativo especial para os glutões que costumam almoçar na região durante a semana. A partir desta segunda-feira (17), as casas terão pratos individuais e petiscos com preços promocionais para marcar o início da primavera.
Batizado de "Primavera de Sabores", o evento oferecerá pratos como almôndegas de peixe branco e ervas finas com purê de mandioca e queijo parmesão e risoto de alho poró com camarão VM salteado na manteiga.
As porções individuais saem a R$ 29, enquanto os petiscos custam R$ 39. Os pratos ficam em cartaz até o domingo, dia 23 de setembro, sempre das 10h às 15h.
"Primavera de Sabores"
Quando: De 17 a 23 de setembro, das 10h às 15h.
Onde: Quiosques da Curva da Jurema, em Vitória.
Preços: R$ 29 (prato individual), R$ 39 (petiscos).
CONFIRA OS PRATOS
Quiosque JB
Prato individual Almôndegas de peixe branco e ervas finas ao molho de tomates frescos e manjericão, acompanhadas de purê de mandioca fresca com queijo parmesão.
Petisco Salada de polvo com batatas, azeitonas pretas, salsão, regada no azeite e molho especial de limão taiti.
Quiosque Braseiro de Ilha
Prato individual Braseiro a Mineira: picanha suína com molho à base de vinho tinto, tutu a mineira com leves pedaços de bacon e couve ao azeite e alho.
Petisco Braseirada na Tábua: 200g de picanha, 2 unidades de linguiça, 2 unidades de queijo cabacinha, coração de galinha e 1 pão de alho.
Quiosque Pinguim Pescador
Prato individual Filé de pescada com arroz e farofa.
Petisco Show de bola: bolas de carne e bolinhas de queijo acompanhadas de geleia de goiabada com pimenta.
Quiosque do Alemão
Prato individual Risoto de alho poró acompanhado de camarão VM salteado na manteiga e castanha de caju.
Petisco Trio Del Mar: camarões empanados, anéis de lula à dorê e polvo. Acompanha molho tártaro e torradas.
Quiosque Chopp Brahma
Prato individual Filé de pescada ao molho de camarão acompanhado de arroz e batata frita.
Petisco Seleção do Mar: isca de peixe e camarão paulista empanados acompanhados de molho da casa.
Quiosque Ibiza
Prato individual Prato Ibiza: linguado espanhol ao molho de camarão, com filé de linguado emapanado e regado com molho de camarão acompanhado de arroz branco e fritas.
Petisco Grelhado Ibiza: camarão VG, camarão VM, sururu, lula, peixe dourado, tomate, palmito e azeitonas. Tudo grelhado no azeite extra virgem acompanhado de molho de limão siciliano.
Quiosque Polé Bar e Restaurante
Prato individual Pescada do Chefe: filé de pescada grelhado com crosta de castanhas tostadas e batata soute. Acompanha arroz de rúcula com banana da terra.
Petisco Schnitzel: bife de Lombo de porco empanado, acompanha fritas e molho de mostada com mel e molho barbecue.
Quiosque Marlim Azul
Prato individual Talharim Marlin Azul: talharim ao molho acompahado de camarões VM.
Petisco Tirinhas de peixe empanado acompanhado de camarões empanados.
Quiosque do Lobinho
Prato individual pastel de tilápia.
Petisco Peroá acompanhado de batata frita, banana frita, farofa e salada.
Quiosque Amaromar
Prato individual Isca de pescada com batata frita.
Petisco Peroá acompanhado de batata frita e farofa.
Quiosque Laurimar
Prato individual Isca de pescada com batata frita.
Petisco Camarôes fritos acompanhados de molho rosê.