Pet friendly: veja restaurantes para levar os pets na Grande Vitória

É inegável que muita gente considera os bichinhos de estimação verdadeiros integrantes da família. Também não é para menos, já que em alguns casos a presença dos chamados pets é até mesmo recomendada por especialistas em saúde e bem-estar.

Com isso, é cada vez mais frequente que estabelecimentos comerciais aceitem a circulação dos amigos de quatro patas. Não é diferente em restaurantes, docerias, hamburguerias e outros redutos gastronômicos, considerados “pet friendly” (expressão usada para definir locais onde os animais são bem-vindos).

Para quem torce o nariz, vai o aviso: é consenso entre todos os comandantes das casas que o bom senso é fundamental aos “tutores” dos bichinhos, que são bem-vindos geralmente nas áreas externas, varandas, decks e afins, onde não comprometem a higiene dos espaços.

Um dos destinos de quem curte aproveitar o passeio com o pet para apreciar também uma guloseima é A Confeitaria, doceria localizada na Praia do Canto, em Vitória. Por lá, é justamente a varanda que acolhe os amigos de quatro patas.

PRIORIDADE

Na hora de escolher onde vai comer fora, a jornalista Évelin Sala, tutora do Zeus, cão de 1 ano e 6 meses da raça boxer, prioriza sempre os locais que aceitam recebê-lo também. Ela conta que gostaria que o bichinho a acompanhasse ainda mais durante as saídas.

“Acho que talvez alguns lugares evitam aceitar os pets para não incomodar os outros clientes, mas eu só levo o Zeus para os lugares porque sei que ele se comporta. Eu acho que hoje em dia considero isso determinante na hora de escolher onde frequentar”, conta Évelin.

Pioneiro em Vitória quando o assunto é gastronomia funcional, o d’Bem também compartilha sua área externa com os animais dos convivas. Segundo a comandante do local, Suely Faiçal, o fato de a casa ser “amigável aos animais de estimação” é um atrativo.

“Não temos restrição aqui. Todos os pets são bem-vindos. É claro que o bom senso é sempre um fator que influencia nisso. Mas costumamos receber desde labrador até poodles que frequentam os colos dos donos”, diz Suely, que sempre disponibiliza água fresca, além de vez ou outra oferecer “mimos informais” aos bichinhos.

Outro lugar onde os animais são muito bem recebidos é a hamburgueria The Black Beef, em Vitória. Por lá, há um espaço específico no menu para os pets, com uma opção de sorvete de baunilha com biscoito feito com ingredientes apropriados para os amigos de quatro patas.

Já em Vila Velha, um dos locais preferidos dos donos de pet é o Boulevard Shopping, que dispõe de uma área equipada nos mínimos detalhes para aconchegar estes verdadeiros integrantes da família.

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A Confeitaria

O que oferece: Comandado pela chef Sylvia Lis, o espaço é conhecido pelas tortas variadas (vale a pena provar a três chocolates e a de maçã). Por lá, os bichinhos podem frequentar tranquilamente a área externa, onde têm água à disposição.

Serviço: De segunda a sábado, das 14h às 20h. Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533.

Aloha

O que oferece: Com mesas dispostas na parte externa, a casa, conhecida pelas saladas, sanduíches e massas diversas, oferece um vasilhame com água aos amigos de quatro patas que chegam para acompanhar seus donos.

Serviço: Diariamente, das 11h30 à 0h. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, loja 4, Mata da Praia, Vitória. (27) 3026-1885.

Boulevard Shopping Vila Velha

O que oferece: Desde a inauguração, o centro comercial tornou-se destino certo para quem não desgruda do animal de estimação. No ano passado, o local passou a oferecer também a primeira praça de alimentação para humanos e pets do Estado, no pavimento 2, próximo da praça de alimentação principal. Os donos dos bichinhos podem comprar suas refeições e voltar para o espaço, que dispõe de seis mesas, bebedouro com filtro, “petstop” (local para prender os bichinhos por alguns instantes), “cata-caca” e recipientes para alimentação.





Serviço: De segunda a quinta-feira, das 10h às 22h. Sexta e sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 11h às 22h. Av. Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha. (27) 2233-5000.

Café Teugrano

O que oferece: Depois de um período fechado para reformas e ajustes, a cafeteria abriu novamente há pouco com novidades no cardápio e também com uma pegada atraente para os amigos dos animais. Os pets são bem-vindos tanto no deck coberto da casa, quanto na parte externa. Não há restrição de tamanho. Além da reforma na estrutura, o cardápio também foi repaginado, e agora traz dois novos métodos de cafés filtrados: Syphon e Aram. Drinques com café, sanduíches e milk-shakes completam a lista.

Serviço: Diariamente, das 9h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 455, Pátio Praia, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406.

d’Bem

O que oferece: Conhecido por ser um dos pioneiros na gastronomia funcional em Vitória, o restaurante acolhe bem os pets tanto na matriz (Praia do Canto), quanto na unidade mais nova, localizada em Pedra Azul. A comandante da casa, Suely Faiçal, diz que costuma receber desde labrador até pequenos poodles, sempre contando com o bom senso dos tutores. “Às vezes, até oferecemos alguns mimos informais para os bichinhos”, brinca Suely, que também garante água fresca aos animais.

Serviço: De segunda a sexta, das 11h30 às 15h30. Sábado e domingo, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.

Café Haus, em Santa Teresa, restaurante oferece varanda com espaço para receber pets Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

Cafe Haus

O que oferece: Com cardápio focado em especialidades das cozinhas alemã e italiana, o restaurante tem três espaços que podem ser frequentados pelos pets: o deck, que agora é coberto, a varanda (mais espaçosa) e a área da adega, que também dispõe de um pequeno deck de madeira com duas mesas.

Serviço: Quinta e domingo, das 11h às 16h. Sexta, das 11h às 23h. Sábado, das 11h à 0h. Avenida José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 3259-1329.

Chocolateria Brasil

O que oferece: Na varanda da casa, que serve cafés, sorvetes e diversas sobremesas, é possível permanecer com os animais de estimação sem problemas. A loja oferece água para matar a sede dos bichinhos. A única recomendação é que eles fiquem somente neste área externa e que estejam de coleira.

Serviço: De terça a sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.

The Black Beef

O que oferece: A hamburgueria, que está com promoção de “todo dia um burger por R$ 16” até o dia 31 de maio oferece até mesmo uma opção de sorvete de baunilha com biscoito feito com produtos próprios para os bichinhos.

Serviço: De domingo a quinta, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 2h. Rua Eugênio Netto, 106, Praia do Canto, Vitória.

Doc Burger

O que oferece: Conhecido pelos sandubas preparados com ingredientes selecionados, o local também recebe bem os pets, que ficam acomodados do lado externo, com direito a recipiente com água fresca.

Serviço: De segunda a sexta, das 11h às 14h30 e das 18h30 às 23h. Sábado, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 18h30 às 23h. Rua Luiz Fernandes Reis, 441, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-7893.

Ilha do Caranguejo Vila Velha

O que oferece: O restaurante especializado em mariscos tem um “espaço pet”, para quem prefere mesas em locais que possam acomodar também os animaizinhos, que ganham vasilhame com água fresca.