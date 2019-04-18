Não quer torta capixaba? Veja outras opções para a Semana Santa

O hábito de tirar da rotina alimentar os “pratos quentes”, geralmente preparados com carne, durante o período que antecede o feriado da Páscoa é bem antigo. Conta a história que, na Idade Média, os cristãos já optavam pelo bacalhau, porque era considerada uma “comida fria”, e seu consumo era incentivado por muitos comerciantes nos dias de jejum, muito mais comuns no passado.
Com o passar dos anos, o calendário do jejum mais rigoroso se perdeu, mas o costume de comer bacalhau se manteve e se adaptou. Aqui no Estado, temos a cultura gastronômica secular da torta capixaba. Mas, muito além disso, os chefs e cozinheiros também apostam em combinações com peixes e mariscos para aqueles que não querem ficar só na torta durante o feriado.
Um exemplo é o Spetacollo do Hortomercado, na Enseada do Suá, em Vitória. Por lá, o chef Carlos Eduardo Silva pensou em duas sugestões que ficam em cartaz até o domingo de Páscoa. Uma delas é o Gigante do Mar, uma brincadeira com o apelido do chef, carinhosamente conhecido entre a equipe como Gigante.
O prato reúne uma generosa posta de badejo, que é acompanhada por lula, polvo e camarões rosa. Os mariscos são temperados com alho, azeite, pimentões verde e amarelo e tomate cereja, e ainda são acompanhados por palmito pupunha, batatas sauté e arroz com alho poró. Apesar de indicado para uma pessoa, o prato é bem farto e pode satisfazer até duas, e sai a R$ 69,90.
Uma outra dica na casa é a lasanha de bacalhau (R$ 74,90, para dois), feita com molho branco, massa fresca e recheio de bacalhau e camarão. O restaurante abre nos feriados das 11h às 16h. No sábado, vai funcionar das 11h às 23h.
Concorrido em todo o país quando o assunto é marisco, o Coco Bambu, em Vila Velha, também aposta em opções para quem não é muito afeito ao bacalhau. Uma boa pedida é o Rede de Pescador, que serve bem até três pessoas, e leva à mesa lagosta, camarões, mexilhões, peixe e lula grelhados ao molho provençal. O prato acompanha arroz de açafrão.
Outra sugestão é o arroz de mariscos, que mescla camarões, lula, peixe, lagosta e mexilhão, todos refogados com pimentões e cebola, servidos na “paellera”, tipo específico de tacho. No local, assinantes de A GAZETA têm benefícios especiais.
No Bendito Bistrô, na Praia do Canto, a chef Mônica Pimentel dá alternativas para quem não abre mão do bacalhau e também para quem quer algo mais leve. No primeiro caso, a sugestão é o bacalhau com natas e arroz de brócolis e açafrão (R$ 79, para duas pessoas). Já no segundo caso, a dica é a lagosta grelhada que chega à mesa com mix de folhas verdes e pururuca de cogumelos (R$ 69, individual).
Abaixo, você confere outras opções, além de uma receita fácil e simples de salmão desenvolvida pela chef Vivian Christ. Bom apetite e um ótimo feriado!
Bendito Bistrô
Sugestão: Para compartilhar, a sugestão é o bacalhau com natas e arroz de brócolis e açafrão (R$ 79, bem servido). A lagosta grelhada com nhoque de baroa com camarãozinho também é uma boa pedida (R$ 72, individual). O nhoque pode ser substituído por salada verde e pururuca de cogumelos (neste caso, o prato sai a R$ 69).
Serviço: Sexta, Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-0022.
Coco Bambu
Sugestão: O Rede de Pescador serve bem até três pessoas, e chega à mesa com lagosta, camarão, mexilhões, peixe e lula grelhados ao molho provençal, acompanhados por arroz de açafrão.
Serviço: Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa. (27) 3141-9100.
Spetacollo Hortomercado
Sugestão: Durante o feriado, ficam em cartaz o Gigante do Mar, com badejo, camarões rosa, lula e polvo (R$ 69,90) e a lasanha de bacalhau, feita com massa fresca e molho branco (R$ 74,90, para dois).
Serviço: Sexta e domingo, das 11h às 16h. No sábado, abre das 11h às 23h. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3029-0969.
Outback
Sugestão: A dica é o Grilled Fish & Shrimp Scampi (R$ 60,50): tilápia na chapa coberta com camarões e molho scampi (à base de manteiga, alho e temperos). Para acompanhar, o conviva pode escolher entre nove opções de acompanhamentos, que vão dos legumes ao vapor às batatas fritas.
Serviço: Prato disponível nas unidades do Shopping Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.
Bacalhauzinho
Sugestão: Uma das opções é o bacalhau à Gomes de Sá: lascas de bacalhau do Porto, molho de cebola e batatas coradas, acompanhado por arroz de brócolis.
Serviço: Sexta, das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 16h. Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, 312, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3207-3800. Assinantes de A Gazeta têm benefícios no local.
Della Bistrô
Sugestão: A sugestão da chef Cleuza Costa é o salteado de camarão e lula acompanhado por mousseline de aipim (R$ 72).
Serviço: Fecha na sexta, mas sábado funciona normalmente, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Avenida Hugo Musso, 249, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9951.
Degusta Mares
Sugestão: O festival gastronômico acontece no estacionamento externo do Shopping Vila Velha, tem entrada gratuita e reúne expositores de cervejas artesanais e vinhos. Entre os pratos servidos, estão espetinhos de frutos do mar, arroz de mariscos, cassoulet de frutos do mar e mais.
Serviço: Confira a programação completa em www.gazetaonline.com.br/divirtase.
Festival de Frutos do Mar de Itapemirim
Sugestão: Realizado até domingo, o evento reúne expositores que vão servir pratos típicos com preços entre R$ 5 e R$ 100. Hambúrguer de salmão, paella, linguiça de peixe e filé de tilápia na manteiga de ervas são algumas das opções.
Serviço: Confira a programação completa em www.gazetaonline.com.br/divirtase.
Salmão ao molho de iogurte e salada de laranja
Ingredientes: 2 postas grandes de salmão (300g cada); 1 pote de iogurte natural; 1 colher (sopa) mostarda dijon; Dill picado (funcho ou erva doce); Coentro picado; Raspas e sumo de 1 limão; 2 laranjas picadinhas; 1 dente de alho picadinho; Sal e azeite a gosto
Passo a passo: Tempere o salmão com alho, azeite e sal. Transfira para uma assadeira untada com azeite e reserve. Em uma tigela, misture o iogurte, a mostarda, o dill, as raspas e o suco de limão. Espalhe sobre as postas de salmão. Asse no forno a 180 graus por 30 minutos. Enquanto isso, misture a laranja com o coentro e tempere com uma pitadinha de sal e azeite. Retire o salmão do forno e sirva com a salada. Bom apetite!