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GASTRONOMIA

Festival de Frutos do Mar e Torta Capixaba com pratos a partir de R$ 5

Evento acontece no próximo fim de semana, na Ilha das Caieiras, em comemoração aos 468 anos de Vitória

Publicado em 

02 set 2019 às 16:49

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 16:49

Festival de Frutos do Mar e Torta Capixaba faz parte das comemorações do aniversário de 468 anos de Vitória Crédito: Diego Alves
Os tradicionais pratos da gastronomia capixaba estarão em destaque no Festival de Frutos do Mar e da Torta Capixaba 2019, na Ilha das Caieiras, nos dias 7 e 8 de setembro. O evento acontece nos dois dias das 10 às 18 horas e integra as comemorações dos 468 anos de Vitória.
> Peroá pra que te quero: peixe ainda é o queridinho à beira-mar
Além do prato tradicional da festa, a mariscada, serão oferecidos a casquinha de siri, o bobó de camarão, a moqueca e a torta capixaba, que poderão ser degustados nas barracas e restaurantes locais por preços que variam de R$ 5 a R$ 100.
Uma das novidades desta edição é a montagem de uma tenda para praça de alimentação, onde o público poderá saborear os pratos, curtir o evento e apreciar uma das vistas mais bonitas da cidade com mais conforto e comodidade. Também haverá atrações musicais.
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O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Leonardo Krohling, destaca a importância do evento para a valorização e a divulgação da gastronomia da Ilha das Caieiras, tradicionalmente conhecida por suas belezas, pelo grande manguezal e por suas desfiadeiras de siri.
"A cada ano o festival atrai mais visitantes. Desse modo, a proposta é fomentar toda cadeia produtiva da região, que envolve pescadores, desfiadeiras, restaurantes, vendedores ambulantes e a comunidade local, com o oferecimento e divulgação de pratos bem variados e representativos da região”, afirma.
SERVIÇO
Festival de Frutos do Mar e da Torta Capixaba 2019
Quando: dias 7 e 8 de setembro, das 10 às 18 horas
Onde: Ilha das Caieiras (entre o museu do pescador e a peixaria na Av. Felicidade Correa dos Santos)
Entrada gratuita

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