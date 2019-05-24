Dia Nacional do Café: confira delícias preparadas com a bebida

Não tem jeito: o dia de muitos brasileiros só começa mesmo depois daquela generosa xícara de café. Se identificou? Não é para menos, já que o país superou os Estados Unidos no ano passado e conquistou o posto de maior consumidor de café do mundo, com média de 839 xícaras de café por ano para cada brasileiro.

Somos, também, o país que mais produz café em todo o mundo. Justamente por isso, desde 2005, há uma data específica para comemorar o tão amado grão. Comemorado nesta sexta-feira (24), o Dia Nacional do Café foi escolhido nesta época para coincidir com o período de colheitas em grande parte das regiões cafeeiras no Brasil. Para se ter uma ideia, apenas em 2018 o país produziu 60 milhões de sacas, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Aproveitando o gancho da data comemorativa, a equipe do Gazeta Online reuniu, nesta edição, exemplos que reafirmam a versatilidade de um de nossos ingredientes favoritos.

Muito além do “pingado” ou do espresso de cada dia, o café surge em receitas de sobremesas, em pratos salgados e em misturas com bebidas refrescantes.

Um dos lugares indicados em Vitória quando o assunto é um bom café, a Kaffa Cafeteria não deixa a data passar em branco. Para este ano, preparou casadinhos de café com doce de leite, vendidos em pacotinhos, além do bolo gelado de café com chocolate, indicado para acompanhar... isso mesmo, uma xícara do café filtrado na Hario V60 (a partir de R$ 9).

Aficionado pelo tema, o expert Vagner Benezath ainda vai dar 20% de desconto em todos os pacotes de café vendidos na casa, selecionados em diferentes regiões do Estado (e não só). Além disso, haverá ainda o curso de preparo de café filtrado, oferecido no dia 1º de junho como parte das comemorações da data. Quem ministra é o mestre de torra Jonathan Piazarolo, parceiro profissional de Vagner. O curso sai a R$ 170 e disponibiliza 15 vagas.

MAIS OPÇÕES

Os drinques não-alcoólicos são também uma boa pedida, principalmente nos dias mais quentes, tão comuns em Vitória – mesmo durante o outono. A barista Dani Telles frisa que a bebida permite combinações variadas.

“Além de frapuccinos, cappuccinos gelados e milk-shakes, entram em cena também os drinques com café, as melhores opções para refrescar o paladar sem deixar de lado o sabor do tradicional grão”, detalha.

A barista sugere a mistura entre 150ml de chá de erva mate, 80ml de café coado sem açúcar, gelo e rodelas de limão.

Com a mesma pegada, a sugestão no Café Teugrano, que passou por uma reforma recente – tanto no espaço físico quanto no menu – é o espresso tônica: café espresso e água tônica unidos em um copo longo. O orange coffee é outra dica para aqueles que não abrem mão do cafezinho. Como o nome sugere, a bebida chega à mesa composta por suco de laranja e um toque de café espresso.

Já nas opções salgadas, uma alquimia inusitada surge da mescla entre o sabor do bacon e um toque de café, presente na geleia que recheia o hambúrguer Delirium, um dos mais pedidos no Urbanos Burgers.

CONFIRA

Kaffa Cafeteria

Sugestão: Por lá, os amantes do grão terão 20% de desconto em todos os pacotes de café disponíveis na casa. No total, são 12 variedades de regiões e características distintas.

O desconto também é válido para utensílios como prensa francesa, aeropress e moedores (manual e elétrico). Além disso, a casa também preparou casadinhos de café com doce de leite, vendidos em pacotes por R$ 6, e o bolo gelado de café com chocolate (R$ 9,50 o pedaço).

Serviço: De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. Rua Darcy Grijó, 50, lojas 3 e 4, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3097-2601.

Cookie It

Sugestão: A casa usa o tradicional cafezinho para o preparo do Lemon Coffee, bebida semelhante a um espresso tônica. Bem refrescante, a mistura leva xarope de limão siciliano, água com gás, hortelã e café espresso. A bebida é finalizada na mesa, na frente do cliente, e tem uma apresentação bifásica (R$ 16).

Serviço: De terça a sexta, das 13h às 20h. Sábado e domingo, das 13h às 21h. Rua Aleixo Netto, 516, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2386.

Café Teugrano

Sugestão: A casa renovou o cardápio há pouco tempo e incluiu novas opções de filtrados e bebidas que unem o café a outros ingredientes. Entre os novos métodos de filtragem, está o Syphon (que mistura infusão e indução térmica/R$ 21,90). Quem curte outras misturas com a bebida pode provar o Doce Café, preparado com especiarias, doce de leite e, claro, a bebida pretinha (R$ 12).

Serviço: Diariamente, das 9h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 455, Pátio Praia, Praia do Canto, Vitória. Também no Shopping Praia da Costa. (27) 3029-0406.

Coffeetown - The American Coffee and Cake

Sugestão: O Devil’s Food Cake é um dos bolos mais concorridos da casa, conhecida também pelas boas bebidas com café. O bolo de chocolate é umedecido com café e coberto por ganache e pedaços de chocolate. A fatia generosa chega à mesa por R$ 15.

Serviço: De terça-feira a domingo, das 12h às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-9702. Também em Vila Velha e no Shopping Vitória.

Carnielli Cafeteria e Delicatessen

Sugestão: Em comemoração à data, toda a linha de cafés especiais terá 20% de desconto. Aqueles que não abrem mão de um docinho podem provar o tradicional tiramisù (R$ 9,90) ou o saboroso brigadeiro de café preparado no local (R$ 3,50 a unidade).

Serviço: De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. Sábado, das 9h às 19h. Unidades no Hortomercado, Shopping Jardins e Aeroporto de Vitória. (27) 3014-1533.

Urbanos Burgers

Sugestão: Pelas mãos do chef Vinícius Dias, a casa aplicou a bebida queridinha de forma inusitada: em uma geleia com bacon. A compota vai no recheio do hambúrguer Delirium (R$ 26,90), montado com blend da casa, queijo gorgonzola, a famosa geleia e cebola crispy.

Serviço: De terça a sábado, das 11h30 às 15h, e de terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. Também na Rua Inácio Higino, 301, Praia da Costa, Vila Velha (somente para jantar). (27) 2142-3384.

Café 495

Sugestão: Nesta sexta-feira (24), os clientes que pedirem qualquer produto na casa vão ganhar um espresso de cortesia, em homenagem à data.

Serviço: Segunda-feira, das 14h às 21h. De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingo, das 9h às 20h. Rua Joaquim Lírio, Mall 495, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 99294-3622.

Outback

Sugestão: A dica é o Rockhampton Ribeye: 325g do corte da costela com tempero Chargrill condimentado com um toque de café. O prato sai a R$ 67,90, com acompanhamento à escolha.

Serviço: De segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, e das 17h às 23h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 22h30. Shoppings Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.