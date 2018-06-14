Copa do Mundo: veja locais para curtir os jogos no Espírito Santo

Penha, Clarissa, Ítalo, Gissely e Dyonatan já estão em ritmo de Copa do Mundo Crédito: Marcelo Prest

Roupa pensada, acessórios comprados... É hora de partir para a casa dos amigos, restaurantes, cerimoniais e bares para curtir os jogos da Copa do Mundo 2018. Em tom de verde-amarelo, os estabelecimentos já entraram em campo com suas melhores estratégias para atrair os clientes com programações especiais.

Diversos locais vão disponibilizar sessões especiais para exibição dos torneios que decidirão se o Brasil avança - ou não - para os próximos capítulos do Mundial. O primeiro jogo da Seleção Brasileira acontece neste domingo (17), contra a seleção da Suíça, às 15h.

O presidente Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Miguel Vervloet, acredita que o movimento e o faturamento cresçam em torno de 15% durante a Copa do Mundo.

Em geral, a decoração do ambiente e a uniformização das equipes são os principais destaques para que os estabelecimentos entrem no clima da Copa do Mundo. Muitos também criam pratos e petiscos alusivos ao Mundial. A maior concentração de público deverá ocorrer nos bares que têm como um dos seus carros-chefes a transmissão de esportes. Esse tipo de evento  assim como os feriados  é muito importante para o setor Rodrigo Miguel Vervloet, presidente do Sindbares

Quem já está garantindo a programação especial é o Caranguejo do Assis, em Vila Velha, e no quiosque 6 da orla de Camburi, em Vitória. Para atrair o público nos dias dos jogos, o empresário Dyonatan Giovanelli comenta que o bar e restaurante terá programações diferenciadas.

"Investimos em modernização do espaço que temos no Assis de Itaparica. Estamos com um ambiente novo, climatizado, o Anexo, e assim damos opções diferentes para quem vier assistir aos jogos da Copa aqui. No Anexo, teremos o serviço de buffet all inclusive, com telões, para quem preferir. No restaurante, o cliente vai chegar, escolher sua mesa, assistir ao jogo e pagar o que consumir", explica.

Quem está em clima de copa é o auxiliar administrativo, Ítalo Sales Dela Costa, de 32 anos. Ele já se programou para se reunir em casa e nos bares com amigos e familiares para assistir aos jogos da Seleção Brasileira. "É um momento de descontração para reunir amigos e família, estou muito animado. Espero que neste ano o Brasil seja campeão", comenta.

CONFIRA O ROTEIRO QUE O Gazeta Online PREPAROU PARA QUEM NÃO QUER PERDER UM LANCE DA COPA:

Cariacica

Abertura Campo Grande

Onde: Rua das Cruzadas, Vila Palestina, Cariacica

Haverá exibição dos jogos do Brasil nos dias 17 de julho e 27 de julho

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27)2141-7813

Colatina

Space Choperia

Onde: Rua Santa Maria, Centro, Colatina

Haverá exibição de jogos (os que acontecem às 15h)

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27)99846-0406

Serra

Copa do Mundo no Cerimonial

Onde: Cerimonial Ramos Barcelos (Rua dos Jequitibás, Serra)

Data: 17 de junho (domingo), das 12h às 18h

Ingresso: entrada franca (recomenda-se levar carnes ou tira-gostos para colaborar com o churrasco que será feito)

Mais informações: (27) 99729-4021

Jogos do Brasil no Bar

Onde: Bar do Reboco (Rua Santa Lucia, 1, Carapina Grande, Serra)

Data: 17 de junho (domingo), das 13h às 16h

Mais informações: 99513-1305

Onde: Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra

Não haverá transmissão na Praça de Alimentação nem no cinema. O Pátio Mestre Álvaro (que possui os restaurantes Rick's Burger e Terra à Vista) estará aberto nos jogos do dia 17 e 27/Jun, e o restaurante Terra à Vista irá transmitir os jogos nesses dias.

Hangar Gastrobar

Onde: Avenida Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra

Vai exibir os jogos do Brasil (exceto os que acontecem pela manhã) e feijoada liberada (por R$ 39,90, a partir das 14h, com show de samba) e promoção de cerveja

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27) 99994-9374

Vitória

Feijoada Tardezinha do Let's - Edição Copa do Mundo

Onde: Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória

Data: 17 de junho (domingo), a partir das 12h. Com música e feijoada liberada. Valor não informado.

Mais informações: (27) 99824-3122

Cinemark Vitória

Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Vitória

A rede de cinema entra em campo junto com os jogadores e oferece ao público a oportunidade de assistir os três primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo 2018 da FIFA dias 17, 22 e 27 de junho e a final, dia 15 de julho. Os ingressos já estão disponíveis no site da Rede (www.cinemark.com.br) e nas bilheterias de todos os cinemas. Os valores dos ingressos variam de acordo com o complexo: entre R$ 40 (inteira) e R$ 20, R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para as salas VIPs. Os preços podem sem consultados no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes.

Copa do Mundo Sabor da Cachaça

Onde: Avenida Dante Michelini, 775, Jardim da Penha, Vitória

Data: 17 de junho (domingo), a partir das 13h; 22 de junho (sexta), a partir das 8h; 27 de junho (quarta), a partir das 13h

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27) 3227-7734

Cleópatra Gaystrobar

Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória

O local dará uma rodada dupla de vodka a cada gol que a Rússia sofrer durante os jogos do Brasil. Todas as partidas também serão transmitidas (exceto as que acontecem pelas manhãs) com drinques e petiscos especiais para a data

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Birita Casa de Cocktail

Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória

Todos os jogos serão transmitidos em um telão que será instalado em uma parte do bar; durante os jogos do Brasil será oferecida rodada dupla do shot "Vai Brasil", feito com cachaça e licor azul

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27) 3225-2164

Shopping Norte Sul

Onde: Av. José Maria Vivácqua Santos, 400, Jardim Camburi, Vitória

O shopping vai exibir os jogos na Praça de Alimentação com direito a promoção. "A cada jogo da seleção brasileira vamos sortear cinco mesas na Praça de Alimentação e pagar o valor de R$ 100,00 da conta. Os sorteios vão acontecer no intervalo do primeiro tempo do jogo", conta o gerente de marketing Leonardo Picinati. A promoção é válida no período de 14/06 a 15/07 enquanto a seleção estiver participando da competição, ou seja, sempre nos jogos do Brasil.

Masterplace Mall

Onde: Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória

De 15 de junho a 15 de julho, o Masterplace Mall, na Reta da Penha, vai transmitir os jogos da Copa do Mundo da Rússia através de um telão instalado na praça gastronômica do Mall.

De Passagem

Onde: K1 (Orla de Camburi, Vitória)

Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cerveja.

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27) 3062-4755

Regina Maris

Onde: Quiosque K3 - Av. Dante Michelini, 1104, na orla de Camburi, em Vitória

Vai exibir os jogos do Brasil, mantendo durante toda a Copa a promoção do Roda de Boteco (petisco + cerveja por R$ 29,90).

Petiscos a escolher:

Medalha de ouro: medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhados de polenta de feijão

Rei da Praia: risoles de banana da terra com recheio de peroá e maionese de coentro

Ensaio Botequim

Onde: Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória

O bar vai exibir os jogos do Brasil com música ao vivo nos intervalos e após as partidas, como o grupo Samba HD

Ingresso: R$ 10 (couvert)

Mais informações: (27) 99904-5360

40 graus

Onde: Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória

O local terá o grupo Pagode & Cia para agitar os intervalos e pós do primeiro jogo do Brasil na Copa. Também haverá cardápio especial de petiscos, drinques e cervejas

Ingresso: R$ 10 (couvert)

Mais informações (27) 99904-5360

Embrazado Meat

Onde: Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória

Data: 17 de junho (domingo), a partir das 13h

Ingresso: R$ 30 (couvert) - Venda online pelo SuperTicket

Mais informações: (27) 99760-5221

De Booa na Copa

Onde: Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória)

Data: 17 de junho (domingo), a partir das 13h

Ingresso: R$ 30 (1º lote, meia-entrada); vendas pelo BlueTicket

Mais informações: (27) 3224-3726

Di Dom Dom

Onde: Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória

Serão exibidos todos os jogos da copa

Ingresso: entrada franca (só paga o que for consumido)

Mais informações: (27) 3227-0700

Divino Botequim

Onde: Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória

Terá drinques especiais durante todas as exibições de jogos (exceto os que acontecem pela manhã)

Ingresso: entrada franca (só paga o que for consumido)

Mais informações: (27) 2142-4440

Liverpub Vitória

Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória

A casa vai exibir o primeiro jogo do Brasil na Copa, neste domingo (17), com uma edição da Cozinha Intuitiva da Bia Brunow. Ela vai preparar um cardápio com comidinhas inspiradas no Brasil e na Suíça. Além disso, o DJ John vai agitar a pista antes e depois da partida. Valor da mesa para 4 pessoas: R$ 90 (pagamento antecipado). Este valor corresponde apenas à reserva da mesa, que deve ser feita pelo WhatsApp (27) 99944-1204, até a quarta-feira (14).

Vila Velha

Caranguejo do Assis

Onde: Av. Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha

O bar terá uma programação diferenciada com buffet e DJ durante todos os dias de jogos do Brasil. A entrada custa R$ 80 por pessoa, sendo R$ 50 para crianças de 5 a 12 anos. Informações e reservas de mesas pelo telefone (27) 3289-8486 e e-mail [email protected]

Delli Food Hall

Onde: Rua Ceará, 225, Praia da Costa, Vila Velha

Data: todos os jogos do Brasil serão transmitidos no "Espaço Copa", em uma televisão especial

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27) 3535-1227

Vitrine na Copa

Onde: Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha

Data: 17 de junho (domingo), a partir das 14h

Mais informações: (27) 99950-1515

Cinemark Vila Velha

Onde: Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha)

A rede de cinema entra em campo junto com os jogadores e oferece ao público a oportunidade de assistir os três primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo 2018 da FIFA dias 17, 22 e 27 de junho e a final, dia 15 de julho. Os ingressos já estão disponíveis no site da Rede (www.cinemark.com.br) e nas bilheterias de todos os cinemas. Os valores dos ingressos variam de acordo com o complexo: entre R$ 40 (inteira) e R$ 20, R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para as salas VIPs. Os preços podem sem consultados no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes.

Kinoplex Praia da Costa

Onde: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)

O cinema vai vai transmitir os jogos que o Brasil vai disputar na Copa do Mundo. A exibição, que incluirá as semifinais e a final, será ao vivo, por meio do sinal da TV Globo e em alta definição. Os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e já podem ser adquiridos por meio do site do Kinoplex , na bilheteria dos cinemas ou no autoatendimento.

Boulevard Shopping Vila Velha

Onde: Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

O centro de compras vai disponibilizar dois locais decorados na Praça de Alimentação para a transmissão dos jogos do Brasil. Os jogos de outras seleções também serão transmitidos ao vivo. Se acontecer dois jogos simultaneamente cada telão transmitirá um jogo. Fora do horário dos jogos os telões permanecerão desligados, sendo ligados 30 minutos antes de cada jogo e desligado 30 minutos após cada jogo.

De Passagem Botequim e Beach

Onde: Rua Castelo Branco, 815, Centro de Vila Velha;Rua Deolindo Perim, 73, Praia de Itapuã, Vila Velha

Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cerveja.

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27) 3062-4755

Petiscaria do Jojo's

Onde: R. Aristídes Lôbo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha

Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cervejas e petiscos

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27) 99940-3782

JP Petiscaria e Restaurante

Onde: Av. Min. Salgado Filho, 1741, Vila Velha

Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cervejas e petiscos

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27) 99531-0428

Bar dos Meninos

Onde: Rua Goiânia, Itapuã, Vila Velha

Data: 17 de junho (domingo), a partir das 11h

Ingresso: R$ 20 (couvert)

Mais informações: (27) 3072-6900

Nook Beach Club - Futebol na Praia

Onde: Rua Inhoá, Prainha, Vila Velha

Data: 17 de junho (domingo), a partir das 15h

Ingresso: R$ 15 (meia-entrada)

Mais informações: (27) 3325-0645

Marangas Bar

Onde: Av. Junior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha

Haverá exibição dos jogos da Copa (exceto aos domingos)

Ingresso: entrada franca (só paga o que for consumido)