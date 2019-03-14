Conhece o Dia de São Patrício? Veja onde comemorar na Grande Vitória

Que o brasileiro é, em geral, bastante festeiro, não é segredo para ninguém. Como se não bastassem as nossas próprias festas, passamos também a absorver datas temáticas de outras culturas. Um exemplo acontece neste final de semana, quando será comemorado o “Saint Patrick’s Day”, ou simplesmente Dia de São Patrício, celebrado no próximo domingo, dia 17 de março.

Padroeiro da Irlanda, o santo é adorado naquele país. Tanto que, para eles, a data funciona quase como um Carnaval, com festas intensas. Por aqui, pubs, bares e lojas de cervejas inspiraram-se no simbolismo da data para oferecer descontos em bebidas e organizar festas temáticas.

Conta a história que o dia é comemorado há mais de mil anos, em cidades grandes e pequenas, quando os irlandeses e seus descendentes ao redor do mundo celebram a memória do santo responsável por difundir o catolicismo na Irlanda, onde chegou a ser escravizado durante seis anos na adolescência e também perseguido pelos celtas.

São Patrício Crédito: Divulgação

A cor verde caracteriza as vestimentas e os adereços usados pelos irlandeses nesta data, que tem o trevo de três folhas e um duende como símbolos principais. O primeiro, porque era usado pelo santo para ilustrar a santíssima trindade aos pagãos celtas. Já o segundo, reza a lenda, vem do próprio folclore daquele povo, repleto de fadas, e miniaturas de homens e mulheres que usavam poderes mágicos. Vale ressaltar que o tal “chope verde” não é tradição irlandesa, mas uma invenção de moda de imigrantes irlandeses nos EUA.

Confira ao lado e na página 8 as opções para festejar São Patrício pela Grande Vitória. As casas prometem promoções de chope verde e outras bebidas, além de muita música e decoração temática, com muitos adereços verdes espalhados por aí!

Onde aproveitar a data

Bar do Pedro

O que vai ter: Sexta (15) e sábado (16), quem for ao bar vestido com roupa verde ganha um chope verde de 300ml. Além disso, até as 20h haverá happy hour de pilsen verde por R$ 5 (300ml). Hoje, a música fica por conta da banda L-20, a partir das 21h. Amanhã, no mesmo horário, quem se apresenta é Henrique Mattiuzzi.

Serviço: O bar abre quarta e quinta, das 17h às 23h. Sexta e sábado, das 17h às 2h. Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, 595, Joana D'arc, Vitória. (27) 3020-0034.

Anarchy Rock Bar

O que vai ter: Quem for ao local vestindo verde vai ter desconto nos dois primeiros chopes (o verde que estará em cartaz é da cervejaria Trarko). A festa começa às 18h de sábado (16), com a banda Chapruidos interpretando clássicos do rock.

Serviço: Rua Carlos Lindenberg, 40, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99910-8676.

Rua Gama Rosa

O que vai ter: No endereço boêmio do centro da capital, a Casa de Bamba e o Grappino Rangobar se uniram para uma festa neste sábado (16), a partir das 19h. Por R$ 20, é possível circular nos dois espaços. No primeiro, haverá show da banda Sambasoul. Já no Grappino, se apresenta, Salsa Brezinski & Agência de Viagem. Chope verde completa a festa.

Serviço: Grappino: Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567. Casa de Bamba: Rua Gama Rosa, 154. (27) 99663-2104.

Mestre Cervejeiro

O que vai ter: As três lojas (Praia do Canto, Praia da Costa e Shopping Vila Velha) estão com ações comemorativas e cervejas na promoção (sob consulta em cada unidade). A programação inclui um evento nesta sexta-feira (15), na loja do shopping, com apresentação do músico Gabriel Gomes (clássicos do rock) a partir das 19h. Na ocasião, o tradicional chope verde irlandês sairá com 30% de desconto.

Serviço: Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 21h. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. (27) 3072-2000.

Casa da Bruxa Vitória

O que vai ter: A loja vai oferecer 10% de desconto para os clientes que forem vestidos com alguma peça verde na loja nesta sexta-feira (15). Para os amantes de novidades, uma dica é a cerveja amanteigada da casa, chamada “Butter Animus”. A cremosidade da bebida (também disponível sem álcool) chama atenção.

Serviço: Segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 14h às 19h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 787, loja 5, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3029-3413.

Stone Pub

O que vai ter: A casa antecipou a comemoração, que será nesta sexta-feira (15), a partir das 22h. No bar, haverá promoção de cervejas a noite inteira, por valores a partir de R$ 4. Durante o evento, haverá competições temáticas da data, valendo consumação e entradas vip para o pub. Os 30 primeiros que chegarem vestidos de verde também terão vantagem: para eles, a entrada custará R$ 10.

Serviço: Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-8178.

Fluente

O que vai ter: Neste sábado (16), a partir das 21h, a casa realiza o Saint Patrick's Gay, com promoção de Heinekens: na compra de quatro cervejas da marca (R$ 40) você ganha 1 água mais 1 brinde exclusivo e personalizado da Heinken para o St Patricks (promoção válida das 23h até quando durar o estoque); Vale chope para os 50 primeiros pagantes; Brincadeiras no palco valendo bebidas e vale drinks escondidos pela casa.

Serviço: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Bolt

O que vai ter: Sábado (16), a partir das 23h, casa realiza do St. Bolt com promoção de chope a R$ 2. Além disso, duas Eisenbahns saem por R$12 (a noite toda).

Serviço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória

Fresh Beer

O que vai ter: Os bons de copo que estiverem vestidos de verde no sábado (16), terão 30% de desconto no “half pint” (metade do tradicional copo de cerveja irlandês).

Serviço: Segunda a sábado, das 17h à 0h. Avenida Hugo Viola, 402, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3376-3356.

Motor Rockers

O que vai ter: No sábado (16), o pub terá a presença de três bandas autorais para antecipar a comemoração do dia de São Patrício: Quintal Selvagem, The Rain e Nave SA. A festa será regada de chope verde, além do bohemian pilsen da Convento Cervejaria em promoção (R$ 10, caneca de 500ml).

Serviço: Rua Joaquim Lírio, 250, loja 6, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-1233.

Beer Factory Tap Bar

O que vai ter: A casa aproveitou para unir o útil ao agradável: vai celebrar um ano de existência durante a festa de São Patrício realizada neste sábado (16). O evento começa às 15h, simultaneamente nas unidades de Jardim Camburi e Vila Velha e também na Vikings Cervejaria, na Praia do Canto. Das 18h à 0h, uma van vai ser disponibilizada aos convivas que quiserem circular entre os três locais, para que conheçam e também participem do evento. Para ter acesso, basta consumir R$ 30 ou mais das “recargas” de bebidas disponíveis nas torneiras. Além disso, também haverá brincadeiras e brindes para os bebedores mais assíduos.

Serviço: Terça-feira, das 17h às 23h. Quarta a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 15h à 0h. Domingo, das 15h às 22h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória. Também na Rua Quinze de Novembro, 630, Praia da Costa. A ação ainda acontece na Vikings Cervejaria. Rua João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória. (27) 98136-5427.

Pub 426

O que vai ter: O pub vai comemorar no domingo (17), a partir das 12h, com Gabriel Abaurre no rock na calçada, e Henrique Mattiuzzi Trio no palco. Além disso, ainda haverá a presença do Nomad Smoke BBQ, food truck especializado em churrasco texano.

Serviço: Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. (27) 3020-2666.

Liverpub

O que vai ter: Em Vitória, a casa terá chope verde, brindes e promoções neste sábado (16). Quem chegar cedo, vai poder aproveitar 50 litros de chope da casa liberados. Os primeiros clientes ganharão caneca personalizada. A música fica por conta da banda Lady Steel. A entrada custa R$ 35 (até 0h) e R$ 40 (depois da 0h).