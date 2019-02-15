Confira onde tomar bons milk-shakes nos dias mais quentes

Os últimos dias nublados nos mostram que o sol até deu uma trégua aos capixabas, mas o calorão segue implacável. Pensando nisso, a equipe do Prazer&Cia foi atrás de boas opções de uma das bebidas geladas preferidas pelas formigas de plantão: o tradicional milk-shake.

Como o próprio nome sugere, a bebida é preparada com leite batido, que ganha reforço de sorvete. É consenso que a combinação não tinha como dar errado, não é?

Aqui no Brasil, o termo milk-shake é usado geralmente para diferenciar a bebida da vitamina comum de frutas. Mas você sabia que há registros de que a expressão tenha sido usada pela primeira vez ainda no final do século 19?

Como gastronomia também é cultura (e muita!), vamos destrinchar um pouquinho a história desta bebida que é uma das queridinhas em muitas docerias e hamburguerias da Grande Vitória.

Quando foi utilizado pela imprensa norte-americana em meados de 1885, o termo se referia a uma bebida alcoólica geralmente preparada com uísque (sim, como um drinque mesmo). Mas já em 1900, o mesmo nome era usado para designar uma bebida feita com xarope de chocolate misturado a morango ou baunilha.

Algumas décadas depois, a doçura gelada já era facilmente encontrada e muito consumida nas chamadas “malt shops”. tipo de sorveteria que servia de ponto de encontro para a juventude norte-americana.

Turbinados

Com o tempo, a simples mescla entre leite, sorvete e um outro ingrediente como polpa de fruta ou chocolate foi dando espaço a combinações mais ousadas e incrementadas. Um exemplo muito concorrido nos últimos tempos é o Creamchella, um dos milk-shakes servidos na Casa da Bruxa, loja de doces situada em Vitória.

A guloseima une sorvete de chocolate, recheio de creamchella (creme de avelã), gotas de chocolate 70% cacau (bom para equilibrar o dulçor da sobremesa) e chantilly. O copo grande, com 440 ml, sai a R$ 22,90. Outra boa pedida na loja é o Phili, preparado com sorvete de creme, cream cheese, Leite Ninho e geleia de frutas vermelhas. O copão é entregue ao cliente com decoração de chantilly, glitter perolado e cereja.

Novidade

Inquieta em suas criações, a chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, incluiu no cardápio de sobremesas da casa recentemente o milk-shake de iogurte com amarena, a cerejinha carnuda italiana, muito saborosa. A bebida é uma boa dica para quem gosta de doçura equilibrada. “A mistura do sabor cítrico do iogurte com o azedinho da amarena cria uma combinação muito refrescante”, diz a mestre-cuca especialista em doces.

Além deste citado, a chocolateria mantém no menu outros sabores também bastante queridos: ninho com Nutella, o tradicional Ovomaltine, morango e creme brûlée. Cada jarrinha sai a R$ 25,50.

Confira outras opções

Hunty’s Hamburgueria

No cardápio: Comandada pelo chef Guilherme Real, conhecido também por suas deliciosas tortas, a hamburgueria traz no menu quatro opções fixas da bebida gelada: Leite Ninho com Nutella (preparado com sorvete de Leite Ninho), Ovomaltine, Oreo e morango. Além destes, a casa também oferece o sabor especial de chokito. A guloseima ficará em cartaz na casa por tempo limitado, e é preparada com pedaços do chocolate e flocos crocantes. Cada taça sai a R$ 15,90 (360 ml).

Serviço: De terça a quinta-feira, das 18h às 22h30. Sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.

The Black Beef

No cardápio: Aberta no fim do ano em Vitória, a casa aposta em cinco sabores diferentes: Nutella, Ovomaltine, Oreo, paçoca e Ninho. Cada bebida sai a R$ 15 (400 ml). Os clientes que quiserem podem pedir adicionais e misturar sabores, como Ninho com Nutella e Ovomaltine com Nutella.

Serviço: De domingo a quinta-feira, das 18h às 23h. Sexta-feira e sábado, das 18h às 2h. Rua Eugênio Netto, número 106, Praia do Canto, Vitória.

Casa da Bruxa

No cardápio: Dois sabores de milk-shakes estão entre os pedidos mais atendidos no balcão da loja de doces. Um deles é o Creamchella, com sorvete de chocolate, recheio de creamchella (creme de avelã), gotas de chocolate 70% cacau e chantilly. A outra boa pedida é o Phili: sorvete de creme, cream cheese, Leite Ninho, geleia de frutas vermelhas, decorado com chantilly, glitter perolado e cereja. As bebidas geladas saem a R$ 16,90 (médio) e R$ 22,90 (grande).

Serviço: Segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 14h às 19h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 787, loja número 5, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3029-3413.

Chocolateria Brasil

No cardápio: A novidade do momento na doceria é o milk-shake de iogurte com amarena, que chega à mesa com cobertura de chantilly artesanal e pedacinhos de amarena (cereja italiana). Além do lançamento, a casa continua servindo outros quatro sabores: Ninho com Nutella, Ovomaltine, morango e creme brûlée. Todos são preparados com os gelatos da casa. Cada jarrinha sai a R$ 25,50.

Serviço: De terça a sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.

Super Burger

No cardápio: Três sabores fazem sucesso na hamburgueria, que fica em um dos points gastronômicos de Cariacica, a concorrida Avenida Jerusalém. O mais pedido é o de Nutella, finalizado com chantilly, mas também saem muito o de paçoca (sorvete de baunilha, pasta de amendoim e paçoca, também finalizado com chantilly) e o de Oreo, com o biscoito batido na bebida. As doçuras são servidas em copos de 300 ml e custam R$ 15 (cada).

Serviço: Diariamente, das 18h30 às 23h30. Avenida Jerusalém, 422, Campo Grande, Cariacica. (27) 2141-9004. Assinantes de A GAZETA têm vantagens na hamburgueria.

Chiquinho Sorvetes

No cardápio: A franquia de sorvetes oferece mais de 20 sabores da batida gelada, mas os preferidos dos glutões são o de Nutella, Ninho, duo chocolate e flocos. Vale provar o de frutas vermelhas, de paçoquita e o de farinha láctea. As bebidas, que custam a partir de R$ 9, saem em três tamanhos: 300, 400 e 500ml, com possibilidade de acrescentar chantilly por um valor adicional.

Serviço: Abre de segunda a sexta, das 12h às 23h. Sábado, das 13h à 0h Domingo, das 13h às 23h. Rua João da Cruz, 340, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-3090. Também no Shopping Vila Velha.

Rock Burger

No cardápio: As versões que saem na hamburgueria custam R$ 17,50 (500 ml). À escolha do cliente, estão Nutella, Ninho com Nutella, Nutella com Oreo e paçoca, Oreo puro, paçoca pura, morango e chocolate. Para quem gosta de ousar nas escolhas, é possível combinar os sabores, como morango com chocolate, morango com Nutella e mais.

Serviço: Segunda a quinta-feira, das 11h às 15h e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h à 1h. Domingo, das 11h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 172, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4600. Também em Jardim Camburi, na Praia da Costa, e em Cachoeiro de Itapemirim.

Chefs Burger

No cardápio: Duas opções para arrematar o banquete: morango ou Nutella. Cada um sai a R$ 18,50.

Serviço: Diariamente, das 18h30 às 23h30. Rua Humberto Pereira, 496, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3020-8656.

Route’s Burger

No cardápio: Três versões atendem às formigas de plantão: oreo, leite condensado com paçoca e Leite Ninho com Nutella. Os dois primeiros saem a R$ 16 (cada), enquanto o de ninho com Nutella custa R$ 18.