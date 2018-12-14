Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TIM-TIM

Confira dicas de drinques refrescantes para curtir o verão

Misturas com frutas cítricas e outras alquimias são aposta para a temporada mais quente

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 22:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 22:49
Com os termômetros marcando temperaturas cada vez mais altas e uma previsão de dias ensolarados no final de semana, já é possível afirmar que o verão definitivamente bate à porta dos capixabas. E como diz o ditado sutilmente ajustado pela equipe do Prazer&Cia, nem só de cerveja vive o homem. Pensando nisso e principalmente naqueles bons de copo que preferem os bons drinques, selecionamos algumas boas sugestões de alquimias alcoólicas refrescantes para a temporada mais caliente do ano.
Nossa primeira parada foi no Alcides Carnes Y Tragos, famoso point dos carnívoros em Vila Velha e há pouco tempo também em Vitória. Seguindo a pegada irreverente da casa, os bartenders Willians Ferreira e Roger Freitas criaram duas novas bebidas para integrar a carta: o Bicho, Que Delícia e o Delicinha. O primeiro mistura abacaxi, licor de framboesa caseiro e tequila. Já o segundo tem abacaxi, manjericão, xarope de maçã verde e rum.
São drinques bem refrescantes, com leveza graças ao abacaxi, que também mascara o sabor da tequila em um deles, detalha Willians.
Recém-reformado e agora com uma proposta mais despojada, o Della Bistrô Lounge, na Praia da Costa, agora dispõe de uma varandinha com carta exclusiva de drinques feitos pela barmaid Jeniffer Morosini. Além dos clássicos como Moscow Mule e Cosmopolitan, Jeniffer ousa nas criações que prometem fazer sucesso na casa, como o Ártemis: cachaça perfumada com hibisco (a infusão é feita no bistrô), mel, laranja e água tônica. O Atena é uma boa pedida para quem quer algo sem álcool: uva verde, manjericão, limão siciliano e água com gás.
Também gosto de apostar nas mesclas com gin, porque além de ter pouca caloria, é refrescante e vai bem com frutas cítricas e outras especiarias, diz a expert. O menu de comidinhas da casa também está de cara nova, com opções que combinam bem com as bebidas.
Confira as sugestões
Alcides Carnes Y Tragos
Novidade: As dicas dos bartenders Willians Ferreira e Roger Freitas são o Bicho, Que Delícia: abacaxi, licor de framboesa feito na casa e tequila; e o Delicinha, com abacaxi, manjericão, xarope de maçã verde e rum. Cada um sai a R$ 20,90.
Serviço: De terça a quinta, das 19h às 23h. Sexta e sábado, das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Rua Inácio Higino, 200, Praia do Canto, Vitória. (27) 3062-1696. Também em Vitória, na Rua Joaquim Lírio, 595, loja 7, Praia do Canto.
Los Chicos
Novidade: As duas opções que mais têm feito sucesso no restaurante mexicano são o Purple Haze, com pisco, licor malibu, mirtilo, hortelã e limão siciliano, finalizado com espuma de gengibre; e o Emiliano Zapata, com bacardi Oro, Jagermeister, redução de manjericão com açúcar demerara, limão siciliano e cynar, com cravos da índia defumados.
Serviço: De terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h. Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no restaurante.
Della Bistrô Lounge
Novidade: Vale a pena provar o Ártemis, com cachaça perfumada com hibisco, mel, laranja e tônica. A criação da barmaid Jeniffer Morosini sai a R$ 25,90.
Serviço: Avenida Hugo Musso, 279, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9951.
Birita Casa de Cocktail
Novidade: Comandada por Diogo Cypriano, o bar reforçou a carta de drinques com o Iguaria, a aposta para a temporada: extrato de pitanga exclusivo da casa, limão espremido, gim e água tônica. A bebida é servida em um copo especial da casa, com 500 ml (R$ 35), e acompanha também um canudo retornável. Diogo destaca que a fórmula do extrato de pitanga foi desenvolvida por ele. Como a oferta é abundante de setembro a dezembro e a fruta é muito refrescante, apostamos nisso, explica.
Serviço: De terça-feira a domingo, das 16h às 6h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1741, lojas 1 e 2, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3225-2164.
Cosmô
Novidade: Reduto concorrido na Praia do Canto, o restaurante lançou há pouco tempo o Drink Verão Cosmô: gim Tanqueray, tônica prata, limão siciliano, alecrim e pimenta biquinho. A bebida sai a R$ 28. Na casa, a preferência pelos drinques disparou entre o público feminino. Segundo a direção do restaurante, são cerca de dois mil pedidos por mês entre a clientela.
Serviço: A casa abre diariamente, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Já no domingo, o funcionamento é das 12h às 17h. Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória. (27) 99942-7088.
Coco Bambu
Novidade: A tradicional Caipi Coco Frozen (R$ 23) é um dos pedidos mais atendidos pelos garçons do restaurante de frutos do mar. Além dele, um lançamento que tem feito sucesso no local é o Tropicália: batida de manga, abacaxi, maracujá e Absolut Apeach (R$ 27).
Serviço: Segunda a quinta-feira, das 11h30 às 15h, e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. Assinantes de A GAZETA têm benefícios especiais no restaurante.
Raiz do Canto
Novidade: A nova carta de drinques da casa é inspirada no verão 2019, e tem como um dos destaques o Fresh Grape: espumante brut, rum branco com shrub de uva verde, suco de limão siciliano e angostura (R$ 28). Outra opção bastante requisitada nos primeiros dias da nova carta é o Raiz Fizz: gim, essência de flor de sabugueiro, suco de limão siciliano e água com gás (R$ 28).
Serviço: De terça-feira a domingo, a partir das 12h. Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto. (27) 3215-5329.
Autêntico Botequim
Novidade: Aberto nesta semana em Bento Ferreira, o bar tem uma extensa carta de drinques, além de cervejas e chopes. Um dos destaques para a estação mais quente do ano é a gim-tônica de tangerina com anis estrelado, que custa a partir de R$ 23 (de acordo com o tipo de gim escolhido pelos convivas).
Serviço: De quarta a sábado, das 17h à 0h. Domingo, das 11h às 19h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória.
Wine Eventos
Novidade: Premiado em Londres como o melhor gim artesanal do mundo, o Amázzoni, produzido no Rio, é a nova bebida da carta da Wine Eventos, unidade voltada para o ramo de festas. No box ao lado, estão bebidas sugeridas pela equipe de experts da Wine.
Serviço: A bebida pode ser adquirida no site da marca, pelo link https://bit.ly/2RQJBxb.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados