Confira dicas de drinques refrescantes para curtir o verão

Com os termômetros marcando temperaturas cada vez mais altas e uma previsão de dias ensolarados no final de semana, já é possível afirmar que o verão definitivamente bate à porta dos capixabas. E como diz o ditado sutilmente ajustado pela equipe do Prazer&Cia, nem só de cerveja vive o homem. Pensando nisso e principalmente naqueles bons de copo que preferem os bons drinques, selecionamos algumas boas sugestões de alquimias alcoólicas refrescantes para a temporada mais caliente do ano.

Nossa primeira parada foi no Alcides Carnes Y Tragos, famoso point dos carnívoros em Vila Velha e há pouco tempo também em Vitória. Seguindo a pegada irreverente da casa, os bartenders Willians Ferreira e Roger Freitas criaram duas novas bebidas para integrar a carta: o Bicho, Que Delícia e o Delicinha. O primeiro mistura abacaxi, licor de framboesa caseiro e tequila. Já o segundo tem abacaxi, manjericão, xarope de maçã verde e rum.

São drinques bem refrescantes, com leveza graças ao abacaxi, que também mascara o sabor da tequila em um deles, detalha Willians.

Recém-reformado e agora com uma proposta mais despojada, o Della Bistrô Lounge, na Praia da Costa, agora dispõe de uma varandinha com carta exclusiva de drinques feitos pela barmaid Jeniffer Morosini. Além dos clássicos como Moscow Mule e Cosmopolitan, Jeniffer ousa nas criações que prometem fazer sucesso na casa, como o Ártemis: cachaça perfumada com hibisco (a infusão é feita no bistrô), mel, laranja e água tônica. O Atena é uma boa pedida para quem quer algo sem álcool: uva verde, manjericão, limão siciliano e água com gás.

Também gosto de apostar nas mesclas com gin, porque além de ter pouca caloria, é refrescante e vai bem com frutas cítricas e outras especiarias, diz a expert. O menu de comidinhas da casa também está de cara nova, com opções que combinam bem com as bebidas.

Confira as sugestões

Alcides Carnes Y Tragos

Novidade: As dicas dos bartenders Willians Ferreira e Roger Freitas são o Bicho, Que Delícia: abacaxi, licor de framboesa feito na casa e tequila; e o Delicinha, com abacaxi, manjericão, xarope de maçã verde e rum. Cada um sai a R$ 20,90.

Serviço: De terça a quinta, das 19h às 23h. Sexta e sábado, das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Rua Inácio Higino, 200, Praia do Canto, Vitória. (27) 3062-1696. Também em Vitória, na Rua Joaquim Lírio, 595, loja 7, Praia do Canto.

Los Chicos

Novidade: As duas opções que mais têm feito sucesso no restaurante mexicano são o Purple Haze, com pisco, licor malibu, mirtilo, hortelã e limão siciliano, finalizado com espuma de gengibre; e o Emiliano Zapata, com bacardi Oro, Jagermeister, redução de manjericão com açúcar demerara, limão siciliano e cynar, com cravos da índia defumados.

Serviço: De terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h. Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no restaurante.

Della Bistrô Lounge

Novidade: Vale a pena provar o Ártemis, com cachaça perfumada com hibisco, mel, laranja e tônica. A criação da barmaid Jeniffer Morosini sai a R$ 25,90.

Serviço: Avenida Hugo Musso, 279, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9951.

Birita Casa de Cocktail

Novidade: Comandada por Diogo Cypriano, o bar reforçou a carta de drinques com o Iguaria, a aposta para a temporada: extrato de pitanga exclusivo da casa, limão espremido, gim e água tônica. A bebida é servida em um copo especial da casa, com 500 ml (R$ 35), e acompanha também um canudo retornável. Diogo destaca que a fórmula do extrato de pitanga foi desenvolvida por ele. Como a oferta é abundante de setembro a dezembro e a fruta é muito refrescante, apostamos nisso, explica.

Serviço: De terça-feira a domingo, das 16h às 6h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1741, lojas 1 e 2, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3225-2164.

Cosmô

Novidade: Reduto concorrido na Praia do Canto, o restaurante lançou há pouco tempo o Drink Verão Cosmô: gim Tanqueray, tônica prata, limão siciliano, alecrim e pimenta biquinho. A bebida sai a R$ 28. Na casa, a preferência pelos drinques disparou entre o público feminino. Segundo a direção do restaurante, são cerca de dois mil pedidos por mês entre a clientela.

Serviço: A casa abre diariamente, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Já no domingo, o funcionamento é das 12h às 17h. Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória. (27) 99942-7088.

Coco Bambu

Novidade: A tradicional Caipi Coco Frozen (R$ 23) é um dos pedidos mais atendidos pelos garçons do restaurante de frutos do mar. Além dele, um lançamento que tem feito sucesso no local é o Tropicália: batida de manga, abacaxi, maracujá e Absolut Apeach (R$ 27).

Serviço: Segunda a quinta-feira, das 11h30 às 15h, e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. Assinantes de A GAZETA têm benefícios especiais no restaurante.

Raiz do Canto

Novidade: A nova carta de drinques da casa é inspirada no verão 2019, e tem como um dos destaques o Fresh Grape: espumante brut, rum branco com shrub de uva verde, suco de limão siciliano e angostura (R$ 28). Outra opção bastante requisitada nos primeiros dias da nova carta é o Raiz Fizz: gim, essência de flor de sabugueiro, suco de limão siciliano e água com gás (R$ 28).

Serviço: De terça-feira a domingo, a partir das 12h. Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto. (27) 3215-5329.

Autêntico Botequim

Novidade: Aberto nesta semana em Bento Ferreira, o bar tem uma extensa carta de drinques, além de cervejas e chopes. Um dos destaques para a estação mais quente do ano é a gim-tônica de tangerina com anis estrelado, que custa a partir de R$ 23 (de acordo com o tipo de gim escolhido pelos convivas).

Serviço: De quarta a sábado, das 17h à 0h. Domingo, das 11h às 19h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória.

Wine Eventos

Novidade: Premiado em Londres como o melhor gim artesanal do mundo, o Amázzoni, produzido no Rio, é a nova bebida da carta da Wine Eventos, unidade voltada para o ramo de festas. No box ao lado, estão bebidas sugeridas pela equipe de experts da Wine.