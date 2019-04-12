Chefs ensinam passo a passo como fazer a torta capixaba tradicional

Há anos, as chefs Cláudia e Gabriela Lima, mãe e filha, preparam panelas e mais panelas de torta capixaba para distribuir entre a clientela.

A dupla dividiu a receita da torta que prepara, e aproveitou para dar dicas aos interessados em colocar as habilidades culinárias em prática.

"É importante sempre limpar bastante os mariscos usados. O bacalhau também deve ser cuidadosamente limpo, para que todos os espinhos sejam retirados", frisa Cláudia.

O ideal é que o palmito in natura seja fervido com um pouco de vinagre antes de ser preparado, conforme frisa a chef, que ainda reforça que as casquinhas de siri e de caranguejo devem ser retirados. "Desta forma, sua torta será um sucesso", conclui a mestre-cuca, que ensina uma receita que serve até três pessoas.

TORTA CAPIXABA

Ingredientes

- 75g de tomate picado com pele e sem semente

- 45g cebola picada

- 15g de alho picado

- 25ml de azeite

- 15g de azeitona verde inteira

- 15ml de suco de limão

- 15g de coentro picado

- 15g de cebolinha verde picada

- 80g de palmito picado

- 50g de siri desfiado

- 50g de caranguejo desfiado

- 50g de camarão sete barbas

- 50g de ostra

- 50g de sururu

- 50g de bacalhau desfiado

- 3 ovos

- óleo de urucum

- sal e pimenta do reino a gosto

Passo a passo

- Faça moquecas de siri, caranguejo, ostra, sururu, camarão, deixando-as bem sequinhas.

- Refogue a cebola, alho com o azeite e leve ao fogo com o palmito e espere até ganhar consistência.

- Refogue o bacalhau em azeite e alho, e reserve.

- Junte todas as moquecas, o bacalhau, o palmito, mexendo todo o preparo até ficar bem homogêneo e

sem caldo.

- Desligue o fogo , deixe esfriar e misture uma parte das claras em neve com as gemas.

- Coloque a massa em uma panela de barro e leve ao forno pré-aquecido por 10 minutos, para assar a torta.

- Retire do forno e coloque o restante das claras em neve batidas com as gemas por cima.

- Para finalizar, coloque as azeitonas e a cebola em rodelas. Deixe assar até dourar.