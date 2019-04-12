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Chefs ensinam passo a passo como fazer a torta capixaba tradicional

Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo do tradicional prato da culinária do Espírito Santo

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:06

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:06
Há anos, as chefs Cláudia e Gabriela Lima, mãe e filha, preparam panelas e mais panelas de torta capixaba para distribuir entre a clientela. 
A dupla dividiu a receita da torta que prepara, e aproveitou para dar dicas aos interessados em colocar as habilidades culinárias em prática. 
> História da torta capixaba: surgimento do preparo à degustação na Semana Santa
"É importante sempre limpar bastante os mariscos usados. O bacalhau também deve ser cuidadosamente limpo, para que todos os espinhos sejam retirados", frisa Cláudia.
> Saiba onde fazer encomenda de torta capixaba para a Semana Santa
O ideal é que o palmito in natura seja fervido com um pouco de vinagre antes de ser preparado, conforme frisa a chef, que ainda reforça que as casquinhas de siri e de caranguejo devem ser retirados. "Desta forma, sua torta será um sucesso", conclui a mestre-cuca, que ensina uma receita que serve até três pessoas.
> 3 cervejas artesanais locais para harmonizar com a Torta Capixaba
TORTA CAPIXABA
Ingredientes
- 75g de tomate picado com pele e sem semente
- 45g cebola picada
- 15g de alho picado
- 25ml de azeite
- 15g de azeitona verde inteira
- 15ml de suco de limão
- 15g de coentro picado
- 15g de cebolinha verde picada
- 80g de palmito picado
- 50g de siri desfiado
- 50g de caranguejo desfiado
- 50g de camarão sete barbas
- 50g de ostra
- 50g de sururu
- 50g de bacalhau desfiado
- 3 ovos
- óleo de urucum
- sal e pimenta do reino a gosto
Passo a passo
- Faça moquecas de siri, caranguejo, ostra, sururu, camarão, deixando-as bem sequinhas.
- Refogue a cebola, alho com o azeite e leve ao fogo com o palmito e espere até ganhar consistência.
- Refogue o bacalhau em azeite e alho, e reserve.
- Junte todas as moquecas, o bacalhau, o palmito, mexendo todo o preparo até ficar bem homogêneo e
sem caldo.
- Desligue o fogo , deixe esfriar e misture uma parte das claras em neve com as gemas.
- Coloque a massa em uma panela de barro e leve ao forno pré-aquecido por 10 minutos, para assar a torta.
- Retire do forno e coloque o restante das claras em neve batidas com as gemas por cima.
- Para finalizar, coloque as azeitonas e a cebola em rodelas. Deixe assar até dourar.
- Sirva com arroz branco e salada verde.

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