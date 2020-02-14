Cardápio da madrugada: onde matar a fome depois da meia-noite

Para quem tem fome de balada, a noite é uma criança. Mas depois da pista, do show, do bloco ou do desfile das escolas de samba, o cardápio muitas vezes se limita ao famoso podrão que também tem o seu lugar, é claro. Quando a ideia é variar o lanche noturno ou até mesmo jantar bem depois da meia-noite, existem, sim, na Grande Vitória, bares e restaurantes abertos madrugada adentro. Não são muitos, mas em alguns é possível petiscar, comer comida japonesa e até mesmo saborear uma deliciosa (e super em conta) moqueca capixaba.
Quer saber onde encontrar essas pérolas? É só conferir abaixo os destaques de nossa equipe, além de um roteiro com lanchonetes bastante tradicionais no fim de noite em Vitória, Vila Velha e Guarapari. Sexta e sábado são os dias em que o expediente vai até de manhãzinha. Aproveite!
MOQUECA ÀS 2H DA MANHÃ
Na Volta do Rabaioli, pertinho do Sambão do Povo, a saborosa moqueca do Bar da Cleir atrai notívagos de toda a Grande Vitória. Muito frequentado por figuras do samba capixaba, o botequim pertence à imperiana Cleir Santos, de 61 anos mais de 20 deles dedicados à casa, que abre das 19h30 às 3h, de terça a domingo. Os pedidos à cozinha são encerrados às 2h.
Em um pequeno fogão, Cleir prepara moquecas que servem até três pessoas: de cação (R$ 48) ou de dourado (R$ 55), ambas acompanhadas de arroz, pirão e vinagrete. O molho caseiro de pimenta, feito por ela, também é ótimo. O cardápio inclui porções de camarão e de peixe fritos, caldos e lanches. Neste sábado (15), o bar estará fechado pois Cleir vai para a avenida desfilar com sua escola, a Novo Império. Av. Major Alfredo Pedro Rabaioli, 82, Caratoíra, Vitória. (27) 3222-0881.
JAPA NOITE ADENTRO
De domingo a quinta, o restaurante Temakeria e Cia fica aberto até meia-noite, mas às sextas e sábados, só fecha às 5h30. Na madrugada, o cardápio é reduzido para agilizar o atendimento aos famintos, que têm como favoritos o temaki Mauro Naves (salmão, camarão e molho cremoso/R$ 32,90) e o combinado Desafio do Sushiman, com 50 peças (R$ 114,90). Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611.
KIÉBER PARA ENCERRAR
Nas unidades do Bar Abertura em Jardim da Penha e na Praia do Canto, o funcionamento de sexta e sábado vai das 18h às 5h (e até as 4h em Jardim Camburi). Nos outros dias da semana, os bares ficam abertos até 2h. Além do icônico kiéber filé de frango empanado, enrolado com presunto e queijo (R$ 44,95 a porção com 600g), as chapas são campeãs de pedidos no fim de noite.
A opção mista serve até cinco pessoas e chega à mesa com fritas, aipim, linguiça, contrafilé, torresmo, farofa e vinagrete (R$ 63,90). Da nova leva de petiscos, vale provar o bolinho de feijoada, o torresmo de rolo com geleia de pimenta, o pernil suíno na lata e a coxinha de polenta com ragu de linguiça e queijo. Endereços e mais informações no Instagram @barabertura.
CLÁSSICO PÓS-BALADA
A lanchonete Bicho Guloso existe há 30 anos em Jardim da Penha e tornou-se um ícone das madrugadas. Destino muito procurado por quem sai com fome das baladas e shows na Capital, funciona de domingo a quinta até as 2h, mas às sextas e sábados não fecha antes das 6h da manhã. Na unidade de Jardim Camburi, Bicho Guloso Prime, vai até 4h (sexta e sábado). Avenida Dr. Pedro Feu Rosa, 625, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3096. Prime: Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 541, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-5455.
MAIS DICAS DE LANCHONETES ABERTAS ATÉ TARDE:
- Kapos Lanches - Hambúrguer e cachorro-quente. Terça, das 18h à 0h. Quarta e domingo, das 18h à 0h30. Quinta, das 18h à 1h. Sexta e sábado, das 18h às 3h30. Rua Joaquim Lírio, 130, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-9212.
- Minuano Lanches - Hambúrguer. Vitória: de domingo a quarta, das 17h30 às 2h. De quinta a sábado, das 17h30 às 4h. Rua Dr. Antônio Basílio, 14, Jardim da Penha. (27) 3376-8801. Vila Velha: de domingo a terça, das 18h às 2h. Quarta, das 18h às 2h30. De quinta a sábado, das 18h às 4h. Rua Gastão Roubach, 200, Praia da Costa. (27) 3229-9798.
- Lanchonete da Martinha - Hambúrguer. Segunda e terça, das 19h às 3h. De quarta a domingo, das 19h às 4h. Av. Presidente Costa e Silva, 120, Goiabeiras, Vitória. (27) 99689-0038.
- Dionizio's Lanches - Hambúrguer. De domingo a quinta, das 18h às 2h. Sexta e sábado, das 18h às 5h. Rua Ceará, 850, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99966-2488.
- Pizza Point - Pizzas, esfihas e frango frito. Diariamente, das 17h30 à 1h. Avenida Santa Leopoldina, 1825, Loja 5, Itaparica, Vila Velha. (27) 99769-7068.
- Gallegão - Hambúrguer. Domingo, segunda, terça e quinta, das 18h às 2h. Sexta e sábado, das 18h às 3h30. Av. Santa Leopoldina, 2173, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. (27) 3034-0932.
- Hamburgão - Hambúrguer. De segunda a quinta, das 18h à meia-noite. Sexta e sábado, das 18h às 5h. Avenida Ewerson de Abreu Sodré, 906, Muquiçaba, Guarapari. (27) 3361-1861