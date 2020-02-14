Pós-balada

Cardápio da madrugada: onde matar a fome depois da meia-noite

Conheça alguns bares e restaurantes da Grande Vitória que funcionam até altas horas, servindo desde o clássico podrão até a moqueca capixaba

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Para quem tem fome de balada, a noite é uma criança. Mas depois da pista, do show, do bloco ou do desfile das escolas de samba, o cardápio muitas vezes se limita ao famoso podrão  que também tem o seu lugar, é claro. Quando a ideia é variar o lanche noturno ou até mesmo jantar bem depois da meia-noite, existem, sim, na Grande Vitória, bares e restaurantes abertos madrugada adentro. Não são muitos, mas em alguns é possível petiscar, comer comida japonesa e até mesmo saborear uma deliciosa (e super em conta) moqueca capixaba.
Quer saber onde encontrar essas pérolas? É só conferir abaixo os destaques de nossa equipe, além de um roteiro com lanchonetes bastante tradicionais no fim de noite em Vitória, Vila Velha e Guarapari. Sexta e sábado são os dias em que o expediente vai até de manhãzinha. Aproveite!

MOQUECA ÀS 2H DA MANHÃ

Moqueca de cação do Bar da Cleir, em Caratoíra Crédito: Fernando Madeira
Na Volta do Rabaioli, pertinho do Sambão do Povo, a saborosa moqueca do Bar da Cleir atrai notívagos de toda a Grande Vitória. Muito frequentado por figuras do samba capixaba, o botequim pertence à imperiana Cleir Santos, de 61 anos  mais de 20 deles dedicados à casa, que abre das 19h30 às 3h, de terça a domingo. Os pedidos à cozinha são encerrados às 2h. 
Em um pequeno fogão, Cleir prepara moquecas que servem até três pessoas: de cação (R$ 48) ou de dourado (R$ 55), ambas acompanhadas de arroz, pirão e vinagrete. O molho caseiro de pimenta, feito por ela, também é ótimo. O cardápio inclui porções de camarão e de peixe fritos, caldos e lanches. Neste sábado (15), o bar estará fechado pois Cleir vai para a avenida desfilar com sua escola, a Novo Império. Av. Major Alfredo Pedro Rabaioli, 82, Caratoíra, Vitória. (27) 3222-0881.
Cleir Santos é cozinheira de mão-cheia e comanda o bar há mais de 20 anos Crédito: Fernando Madeira

JAPA NOITE ADENTRO

De domingo a quinta, o restaurante Temakeria e Cia fica aberto até meia-noite, mas às sextas e sábados, só fecha às 5h30. Na madrugada, o cardápio é reduzido para agilizar o atendimento aos famintos, que têm como favoritos o temaki Mauro Naves (salmão, camarão e molho cremoso/R$ 32,90) e o combinado Desafio do Sushiman, com 50 peças (R$ 114,90). Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611.
Combinado e temakis da Temakeria e Cia são opções na madrugada  Crédito: Fabio Machado

KIÉBER PARA ENCERRAR

Nas unidades do Bar Abertura em Jardim da Penha e na Praia do Canto, o funcionamento de sexta e sábado vai das 18h às 5h (e até as 4h em Jardim Camburi). Nos outros dias da semana, os bares ficam abertos até 2h. Além do icônico kiéber  filé de frango empanado, enrolado com presunto e queijo (R$ 44,95 a porção com 600g), as chapas são campeãs de pedidos no fim de noite.
A opção mista serve até cinco pessoas e chega à mesa com fritas, aipim, linguiça, contrafilé, torresmo, farofa e vinagrete (R$ 63,90). Da nova leva de petiscos, vale provar o bolinho de feijoada, o torresmo de rolo com geleia de pimenta, o pernil suíno na lata e a coxinha de polenta com ragu de linguiça e queijo. Endereços e mais informações no Instagram @barabertura.
Kiéber é o petisco mais famoso do Bar Abertura Crédito: Ari Oliveira

CLÁSSICO PÓS-BALADA

A lanchonete Bicho Guloso existe há 30 anos em Jardim da Penha e tornou-se um ícone das madrugadas. Destino muito procurado por quem sai com fome das baladas e shows na Capital, funciona de domingo a quinta até as 2h, mas às sextas e sábados não fecha antes das 6h da manhã. Na unidade de Jardim Camburi, Bicho Guloso Prime, vai até 4h (sexta e sábado). Avenida Dr. Pedro Feu Rosa, 625, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3096. Prime: Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 541, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-5455.
Sanduíche servido na lanchonete Bicho Guloso Crédito: Ari Oliveira

MAIS DICAS DE LANCHONETES ABERTAS ATÉ TARDE:

  • Kapos Lanches - Hambúrguer e cachorro-quente. Terça, das 18h à 0h. Quarta e domingo, das 18h à 0h30. Quinta, das 18h à 1h. Sexta e sábado, das 18h às 3h30. Rua Joaquim Lírio, 130, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-9212.
  • Minuano Lanches - Hambúrguer. Vitória: de domingo a quarta, das 17h30 às 2h. De quinta a sábado, das 17h30 às 4h. Rua Dr. Antônio Basílio, 14, Jardim da Penha. (27) 3376-8801. Vila Velha: de domingo a terça, das 18h às 2h. Quarta, das 18h às 2h30. De quinta a sábado, das 18h às 4h. Rua Gastão Roubach, 200, Praia da Costa. (27) 3229-9798. 
  • Lanchonete da Martinha - Hambúrguer. Segunda e terça, das 19h às 3h. De quarta a domingo, das 19h às 4h. Av. Presidente Costa e Silva, 120, Goiabeiras, Vitória. (27) 99689-0038.
  • Dionizio's Lanches - Hambúrguer. De domingo a quinta, das 18h às 2h. Sexta e sábado, das 18h às 5h. Rua Ceará, 850, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99966-2488.
  • Pizza Point - Pizzas, esfihas e frango frito. Diariamente, das 17h30 à 1h. Avenida Santa Leopoldina, 1825, Loja 5, Itaparica, Vila Velha. (27) 99769-7068.
  • Gallegão - Hambúrguer. Domingo, segunda, terça e quinta, das 18h às 2h. Sexta e sábado, das 18h às 3h30. Av. Santa Leopoldina, 2173, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. (27) 3034-0932.
  • Hamburgão - Hambúrguer. De segunda a quinta, das 18h à meia-noite. Sexta e sábado, das 18h às 5h. Avenida Ewerson de Abreu Sodré, 906, Muquiçaba, Guarapari. (27) 3361-1861

