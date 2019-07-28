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Ziraldo ironiza fake news sobre sua morte no Instagram

A falsa notícia se espalhou no início da tarde, amigos próximos a família já lamentavam a morte

Publicado em 

27 jul 2019 às 21:09

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 21:09

Ziraldo Crédito: Reprodução/Instagram
O cartunista Ziraldo, 86, segue vivo, firme e forte. É o que ele próprio confirmou em sua conta no Instagram algumas horas depois de boatos acerca da morte do criador de "O Menino Maluquinho" movimentar as redes sociais.
A falsa notícia se espalhou no início da tarde. Amigos próximos a família já lamentavam a morte --e até a publicação desta reportagem, ainda havia quem manifestava luto pelo [não] ocorrido.  
Segundo a assessoria de Ziraldo, sua mulher Márcia Martins da Silva recebeu ligações de condolência e visitas em casa de quem buscava informações sobre o velório.
Quando a reportagem entrou em contato com a diretora de cinema Daniela Thomas, filha de Ziraldo, a resposta foi imediata. "Ziraldo está vivo, ele está bem", disse Daniela antes mesmo do "alô". 
A cineasta contou que também foi surpreendida com ligações nas quais estavam lhe dando "pêsames" pela morte do pai. "Quase que quem morreu fui eu, com o susto", disse Daniela. "Ele está ótimo, em casa, tomando café com os filhos", complementou.
No ano passado, Ziraldo sofreu um AVC e chegou a ficar internado em estado grave no Rio. Ele recebeu alta um mês depois.
Considerado um dos maiores cartunistas do Brasil, Ziraldo é conhecido por obras clássicas como "O Menino Maluquinho" (1980) e "Flicts" (1969), além de por sua longa atuação na imprensa, em veículos como o Jornal do Brasil e o Pasquim.
Em 2017, na ocasião do seu aniversário de 85 anos, em entrevista disse que "a velhice é uma coisa que te acontece de surpresa. Demorou 85 anos para chegar, fiquei irremediavelmente velho".

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