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Amor místico

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda decidem casar em data cabalística

Segundo informações do colunista Leo Dias, o dia escolhido foi 20/02/2020

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 13:13

Publicado em 

17 abr 2019 às 13:13
Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão juntos há mais de 10 anos e têm uma história de início de amor bem conturbada. Agora, é hora de oficializar o enlace, marcado para 2020, segundo informações do colunista Leo Dias. 
O dia escolhido por ela é uma chamada data cabalística. No caso, com os números 2 e 0. Isso porque os pombinhos devem selar o sim-sim no dia 20/02/2020. A aposta é para que o início do matrimônio seja o grande dia feliz do casal, como explica Leo Dias. 
De acordo com o colunista, a cerimônia ainda é um mistério, mas deve ser grandiosa e para vários convidados, em São Paulo. Após o casamento, o plano da capixaba é engravidar. 

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