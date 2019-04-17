Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda decidem casar em data cabalística

Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão juntos há mais de 10 anos e têm uma história de início de amor bem conturbada. Agora, é hora de oficializar o enlace, marcado para 2020, segundo informações do colunista Leo Dias.

O dia escolhido por ela é uma chamada data cabalística. No caso, com os números 2 e 0. Isso porque os pombinhos devem selar o sim-sim no dia 20/02/2020. A aposta é para que o início do matrimônio seja o grande dia feliz do casal, como explica Leo Dias.