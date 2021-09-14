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Zélia Duncan diz que Neymar é 'decepção como cidadão' e o manda pagar impostos

Após comentário da  atriz Patricia Pillar, o jogador vê mais um atrito com a cantora Zélia Duncan
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2021 às 17:05

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:05

Neymar é um dos poucos que se salva na Seleção
Neymar recebe mais uma cutucada na internet  Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Depois de ser criticado pela atriz Patricia Pillar, 57, por falar em passar Pelé na artilharia na seleção, agora o jogador Neymar, 29, se viu em rota de colisão com a cantora Zélia Duncan, 56.
Pelas redes sociais, Zélia disse que Neymar é uma decepção. "Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. Quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviço. E pague seus impostos", escreveu.
A crítica em questão foi referente a uma fala do atleta sobre não receber o devido valor dos brasileiros. Na quinta (9), em entrevista ao repórter Eric Faria, da TV Globo, Neymar disse que se sente desrespeitado há muito tempo pelos repórteres, comentaristas "e outros também".
"Às vezes nem gosto mais de falar em entrevistas, mas em momentos importantes venho dar meu parecer", respondeu. "Deixar para a galera pensar um pouco aí", emendou o craque.
A crítica de Zélia Neymar ainda não havia respondido. Porém, ele rebateu as de Pillar em que ela disse que se decepciona a cada dia mais com o jogador. "Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável", escreveu ela no Twitter.
"Ah, pronto, tenho que parar de fazer gol agora", respondeu Neymar ao tuíte da atriz. Horas depois de Neymar se manifestar, Patricia Pillar decidiu responder ao jogador: "Por uma questão de empatia e educação, não era hora para dizer que passaria o Pelé na artilharia. São essas delicadezas da vida que talvez você ainda não tenha aprendido."
Aos 80 anos, Pelé passou por passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon e está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Neymar voltou a responder a atriz e mandou a ela o link de seu instituto.

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