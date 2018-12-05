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Youtuber de 7 anos é o mais bem pago do mundo em 2018

O fato de ter uma linha de brinquedos que atualmente está a venda na rede Walmart ajudou a impulsioná-lo à primeira posição

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 11:59
O youtuber Ryan ToysReview Crédito: Reprodução/YouTube
A revista 'Forbes' divulgou sua lista dos youtubers mais bem pagos de 2018. Quem lidera é um garotinho de apenas 7 anos de idade chamado Ryan, que faz sucesso com o público infantil, para o qual também vende brinquedos. Segundo a revista, Ryan conseguiu cerca de 22 milhões de dólares (R$ 84,7 milhões). A publicação considera ganhos financeiros obtidos entre 1º de junho de 2017 e 1º de junho de 2018.
Confira a lista dos youtubers mais bem pagos do mundo em 2018:
10º - US$ 14,5 milhões - Logan Paul
Humor e pegadinhas. No começo de 2018, Logan causou revolta nas redes sociais após publicar um vídeo em que gravou o cadáver de uma pessoa em uma floresta japonesa. Relembre o caso aqui. Foto: YouTube / @Logan Paul Vlogs.
9º - US$ 15,5 milhões - PewDiePie
Humor. PewDiePie é o canal com mais inscritos no YouTube, com 74 milhões. No segundo semestre de 2017, o youtuber fez um vídeo contendo um comentário considerado preconceituoso, o que representou um grande impacto em seus números. Posteriormente, se desculpou.
8º - US$ 16 milhões - Jacksepticeye
Games. O canal pertence a Seán McLoughlin e é considerado o mais popular da Irlanda.
7º - US$ 17 milhões - VanossGaming
Games e animações.
6º - US$ 17,5 milhões - Markiplier
Humor, games e reacts.
5º - US$ 18 milhões - Jeffree Star
Maquiagem.
4º - US$ 18,5 milhões - DanTDM
Games.
3º - US$ 20 milhões - Dude Perfect
Desafios.
2º - U$ 21,5 milhões - Jake Paul
Pegadinhas, desafios, reacts e música. Jake Paul é irmão de Logan Paul, 10º colocado da lista, e também faz sucesso com vídeos de seus raps.
1º - US$ 22 milhões - Ryan ToysReview
Infantil. Com vídeos voltados ao público infantil Ryan conseguiu chegar à liderança do ranking após figurar na 8ª posição em 2017. O fato de ter uma linha de brinquedos que atualmente está a venda na rede Walmart ajudou a impulsioná-lo à primeira posição.

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