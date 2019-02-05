Xuxa raspa cabelo para novo programa e rebate críticos

05/02/2019 - Xuxa raspa o cabelo para apresentar novo programa Crédito: Reprodução

Às vésperas da estreia de seu novo programa, Xuxa Meneghel decidiu raspar seu cabelo. Ela contou que passou máquina 4 no cabelo e mostrou o corte curtinho em postagens nas redes sociais nesta segunda (4). "Novo programa, novo visual. Espero que vocês gostem", escreveu ela, que volta às telas no comando do reality show The Four Brasil, da Record.

O novo look dividiu a opinião dos seguidores. "Com cabelo, sem cabelo, continua linda", disse um. "Gosto muito de ti, você é uma diva, mas não gostei do corte de cabelo", disse outro. Alguns fãs nem se impactaram. "Visual novo seria se você deixasse o cabelo crescer", disse uma seguidora.

"Queria ficar diferente do Dancing Brasil", afirmou a apresentadora em entrevista à imprensa nesta terça (5). "Achei que as pessoas não entenderam", disse sobre os críticos, fazendo referência ao corte que usava quando apresentava programas ao público infantil. "Ainda queriam me ver de maria-chiquinha".

O primeiro episódio de The Four Brasil vai ao ar nesta quarta (6) já apresentando seus quatro "finalistas". A cada semana, novos participantes entram na disputa e tentam desbancar os atuais vencedores. Para conquistar uma das quatro cadeiras dos favoritos, os participantes terão que conquistar a aprovação unânime dos três jurados. No duelo final, é a plateia que escolhe o vencedor.