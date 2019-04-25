Xuxa mostra vídeo de seu cabelo sendo raspado pela filha, Sasha

A apresentadora Xuxa Meneghel publicou em seu Instagram um vídeo em que deixa sua filha, Sasha Meneghel, raspar o seu cabelo nesta quarta-feira (24).

"Quando o amor da nossa vida diz 'deixa eu cortar seu cabelo' sem nunca ter cortado um cabelinho na vida e você deixa... Sorrindo", escreveu Xuxa.

Sasha brincou enquanto cortava o cabelo da mãe: "Sabe quantos cabeleireiros treinaram pra fazer isso na Xuxa, e eu tô aqui, sem um dia, sem uma hora, sem cinco minutos de treino?".