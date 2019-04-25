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Xuxa

Xuxa mostra vídeo de seu cabelo sendo raspado pela filha, Sasha

'Quando o amor da nossa vida diz 'deixa eu cortar seu cabelo' sem nunca ter cortado um cabelinho na vida e você deixa... sorrindo', brincou a apresentadora

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 21:58

Publicado em 

24 abr 2019 às 21:58
A apresentadora Xuxa Meneghel publicou em seu Instagram um vídeo em que deixa sua filha, Sasha Meneghel, raspar o seu cabelo nesta quarta-feira (24).
"Quando o amor da nossa vida diz 'deixa eu cortar seu cabelo' sem nunca ter cortado um cabelinho na vida e você deixa... Sorrindo", escreveu Xuxa.
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Sasha brincou enquanto cortava o cabelo da mãe: "Sabe quantos cabeleireiros treinaram pra fazer isso na Xuxa, e eu tô aqui, sem um dia, sem uma hora, sem cinco minutos de treino?".
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"Sasha, meu amor, você é meu orgulho. Não muda nada, te amo do jeitinho que você é... Mas se mudar, te amarei também", concluiu Xuxa.

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