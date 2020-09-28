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Amizade

Xuxa, Angélica e Eliana publicam fotos e vídeos de reencontro

Apresentadoras, que já foram apontadas com rivais, reuniram as famílias neste domingo (28)

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 14:44
Xuxa, Eliana, Juno, Angélica e Luciano Huck
Xuxa, Eliana, Juno, Angélica e Luciano Huck Crédito: Instagram/xuxamenegheloficial
Xuxa, 57, Angélica, 46, e Eliana, 46, se encontraram na noite deste domingo (27) e publicaram vídeos e fotos do momento nas redes sociais. Em uma primeira imagem, postada no Instagram de Xuxa, além das apresentadoras aparecem também Juno e Luciano Huck.
"Saio muito pouco, sou considerada pelos meus amigos uma pessoa estranha...mas quando saio e encontro as pessoas que eu gosto, eu fico tão feliz...viro criança de novo. E você olhando essa foto, virou criança?", escreveu a rainha dos baixinhos na legenda.
Em outro vídeo, as três estão deitadas no show com as cabeças próximas e rindo muito. "Então, se eu não consigo com a foto anterior, com essa eu consigo. Tenho certeza que consigo escutar um coro de 'vou de táxi', 'os dedinhos', porque 'todo mundo tá feliz", disse Xuxa.
Eliana repostou o mesmo vídeo e afirmou que elas fizeram exames para detecção da Covid-19 antes de se encontrarem para "matar a saudade e dar boas risadas". "Foram horas sem ninguém pegar o celular algo raro nos dias de hoje, mas antes de ir embora deu nisso [o vídeo publicado nas redes]." Ela também agradeceu Angélica, Luciano e os filhos por recebê-los, e Xuxa e Juno pelo sushi vegano. "Próximo encontro vai ser em São Paulo, tá?", completou.
Em 2019, as três apresentadoras, que fizeram muito sucesso nos anos 1990 e já foram apontadas como rivais, estrelaram juntas uma campanha da marca Eudora.

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