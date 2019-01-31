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"Fazer uma ponta"

Wolf Maya quer convidar Madonna para fazer novela

Diretor está morando em Nova York

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 11:32

Publicado em 

31 jan 2019 às 11:32
Crédito: Reprodução/Instagram @wolfmaya
O diretor Wolf Maya, 65, agora, está em Nova York, nos Estados Unidos, administrando suas escolas de atuação no país e já planeja fazer trabalhos em Portugal. E, de acordo com ele, a ideia é convidar Madonna para fazer uma ponta em uma próxima novela no país.
"Em abril, estou em Portugal. Eu faço workshop na TVI dois meses (maio e junho) com todos os atores. Vão aprender a serem naturais, a jogar o texto fora, a fazer cinema, interpretação. Vamos fazer televisão moderna. Eu quero a Madonna para abrir [a novela]. Ela mora lá do lado. Quero ela para fazer uma abertura, uma participação", diz o diretor, em entrevista à revista Quem.
Maya terá a companhia do autor Rui Vilhena para a novela que será produzida no exterior em breve. Segundo ele, não há chance alguma de escalar atores e atrizes brasileiros para a história. "Eles [portugueses] não sabem fazer novelas. Eles não têm nada do naturalismo e do realismo que a gente tem. A gente pegou tudo do cinema americano na nossa formação. Eles não querem mais ficar importando as produções brasileiras e estão levando a base de sustentação da interpretação. Vou ensinar para eles continuarem fazendo sozinhos", afirma.
Ainda na conversa com a revista, ele conta que não pensa em voltar a dirigir novelas do nosso país. "A Gloria Perez é minha irmã e me chama direto. Eu digo que se ela escrever um seriado eu me envolvo. Mas não tenho muitos planos para televisão, não. Estou fascinado com a ideia da escola de teatro e colocar um pé em Portugal. Eu quero levar a minha escola", finaliza.
No Brasil, a última novela que ele dirigiu foi "I Love Paraisópolis" (2015). Como ator, por último, atuou em "Amor à Vida" (2013).

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