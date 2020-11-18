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Polêmica!

William detona 'The Crown': 'Explorando meus pais para ganhar dinheiro'

Príncipe William considera que Charles e Lady Diana Spencer foram 'apresentados de forma falsa e simplista', segundo informações da 'Times'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 09:52

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 09:52

O príncipe William, da família real britânica
O príncipe William, da família real britânica Crédito: Reprodução/Instagram @kensingtonroyal
The Crown, série já disponível na Netflix, anunciou o lançamento da quarta temporada na última semana, mas já está causando um burburinho daquele nos salões que abrigam a família real britânica. Isso porque segundo a Times, após as declarações do príncipe Charles de não estar satisfeito sobre como sua esposa, Camila Parker Bowles, é retratada na trama, foi a vez de o príncipe William se pronunciar. 
Segundo a revista, William considerou que a série é "profundamente intrusiva" e que dá uma "visão perversa e nojenta dos membros mais importantes da família real britânica". 
"Eles estão explorando os meus pais para ganhar dinheiro", disparou o monarca à Times.

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