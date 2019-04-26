Wesley Safadão surge de cabelo azul e tatuagens em clipe com MC Kekel

O cantor, 30, surgiu denesta quinta-feira (25) para a gravação do, música em parceria com, 23. Para a caracterização, o artista também apareceu com

O vídeo da música foi filmado em uma fábrica na cidade de. O single será lançado nas plataformas digitais no dia 30 de maio.

que usou para o clipe, bem diferente do que ele costuma aparecer. Em uma das imagens, ele usa um casaco de pelo sintético, mas deixa o peito à mostra, com tatuagens. Em outra foto, ele veste uma roupa amarela e preta e está ao lado de MC Kekel, vestido todo de vermelho.