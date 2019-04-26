Wesley Safadão surge de cabelo azul e tatuagens em clipe com MC Kekel

O cantor Wesley Safadão, 30, surgiu de cabelo azul nesta quinta-feira (25) para a gravação do clipe de "Desencana", música em parceria com MC Kekel, 23. Para a caracterização, o artista também apareceu com tatuagens e a sobrancelha raspada.
O vídeo da música foi filmado em uma fábrica na cidade de São Paulo. O single será lançado nas plataformas digitais no dia 30 de maio.
Em fotos publicadas em seu Instagram, Safadão mostra o
novo visual
que usou para o clipe, bem diferente do que ele costuma aparecer. Em uma das imagens, ele usa um casaco de pelo sintético, mas deixa o peito à mostra, com tatuagens. Em outra foto, ele veste uma roupa amarela e preta e está ao lado de MC Kekel, vestido todo de vermelho.
Segundo a assessoria de imprensa de Safadão, o clipe mostra um baile black, cheio de batalhas de dança. O cearense e o funkeiro são os anfitriões da festa. Eles cantam e dão o ritmo da balada. O projeto é dirigido por Mess Santos e assinado pela Movie 3 Filmes.