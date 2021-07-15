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Luto

Vô Nelson, do Vovôs Tiktokers, morre aos 90 anos

Nelson Miolaro estava internado em quadro grave após fratura de fêmur. Ele sofreu uma complicação nos rins e, posteriormente, redução dos batimentos cardíacos

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 10:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 10:14
Nelson Miolaro, vovô TikToker morreu nesta quinta (15)
Nelson Miolaro, vovô TikToker morreu nesta quinta () Crédito: Instagram/@vovostiktokers
Parte do perfil Vovôs TikTokers, Nelson Miolaro, mais conhecido como Vô Nelson, morreu nesta quinta-feira (15) aos 90 anos, após internação em estado delicado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A informação foi divulgada pelo perfil oficial dos criadores de conteúdo no Instagram.
"É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante", diz o comunicado. Nelson fraturou o fêmur após uma queda no banheiro na última quinta-feira (8), e desde então estava internado.
"Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi", completou a publicação. Nos comentários, internautas demonstraram apoio à família de Nelson.
O influenciador JP Gadêlha, que participou de realities como "The Circle" (Netflix) e de "A Fazenda" (Record), comentou: "Que trejeitaria linda e inspiradora! Chegar na última etapa da vida e trazer tanta alegria para Brasil, num momento de tanto, sofrimento, foi um feito que deve ser aplaudido de pé."
Em decorrência do uso dos medicamentos, o criador de conteúdo desenvolveu complicações nos rins e redução dos batimentos cardíacos. "Infelizmente, o quadro do Vô Nelson é extremamente delicado. Nesse momento só pedimos orações e pensamentos positivos", disse nota publicada no perfil oficial.
A conta nas redes sociais ficou conhecida após ele e sua esposa, Nair Donadelli, também de 90 anos, criarem conteúdos divertidos e experimentarem as tendências feitas por jovens nos vídeos do TikTok. O perfil dos dois conta com mais de 7 milhões de seguidores na rede social destinada a vídeos.
Em entrevista a Universa, do Uol, Nair explicou que a ideia de fazer o perfil partiu de seus netos Renan, 31, e Nayara, 28. "Como não entendemos muito de internet, são nossos netos que ajudam", explicou a criadora de conteúdo.

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