Viviane Araújo perde 4kg para se casar: 'Gosto de estar sempre em forma'

A atriz Viviane Araújo Crédito: Instagram/@araujovivianne

Entrar em forma para se casar. Esse era um dos objetivos de Viviane Araújo e que foi alcançado. Nesta segunda-feira, 30, ela compartilhou o resultado do emagrecimento com os seguidores. A atriz conseguiu perder 4kg antes de subir ao altar.

"Gente, tá chegando o grande dia e graças a maravilhosa da Vanessa Rangeli eu consegui perder quase 4kg para ficar do jeito que eu queria no meu vestido de noiva. Vocês sabem que eu gosto de estar sempre em forma e a Van sempre me salva", escreveu.

Nas imagens, Viviane Araújo aparece vestindo um biquíni branco, com os músculos do abdome, pernas e braços bem definidos.