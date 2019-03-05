Viviane Araújo para Gracyanne Barbosa: "Tem que torcer por mim"

Viviane Araújo desfilou como rainha de bateria do Salgueiro no Carnaval do Rio de Janeiro; morena usou fantasia vermelha de borboleta e roubou a cena na passarela do samba Crédito: Reprodução/Instagram @myamorviviane

Dois coelhos em uma cajadada só: em entrevista sobre carnaval a O Dia, Viviane Araújo aproveitou a oportunidade para reviver a polêmica envolvendo sua relação com Gracyanne Barbosa, atual esposa do cantor Belo.

Segundo a revista Contigo!, ela alegou que Gracyanne tem que torcer muito por ela: "Ela tem que torcer muito por mim, porque eu nunca fiz nada contra ela. Quem fez foi ela, não fui eu. Sabe aquele ditado? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não".

Nos bastidores, o comentário sempre foi de que Viviane teria sido traída por Belo com Gracyanne enquanto ainda namorada com o artista.