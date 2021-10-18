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Viih Tube explica encontro com o ex na balada

"Vai acontecer sempre", disse a ex-BBB que foi vista com Bruno Magri em balada de SP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2021 às 14:06

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 14:06

Viih Tube e Bruno Magri terminaram no dia 13 de outubro
Viih Tube e Bruno Magri terminaram no dia 13 de outubro Crédito: Reprodução/Instagram
Vihh Tube foi às redes sociais dizer que o fim do seu romance com Bruno Magri "não é marketing". A fala chega após comentários de fãs ao verem a ex-BBB numa balada com o jovem.
Segundo a influenciadora, o motivo de ter encontrado Bruno pouco tempo depois do término foi as amizades em comum que eles possuem. "Gente, nossos amigos são os mesmos, não tem nada de recaída, não tem nada de nada. Acabamos nos encontrando lá e tudo bem. Isso vai acontecer sempre. Então não estranhem", explicou a artista, em uma mensagem encaminhada a um perfil das redes sociais que fala da vida dos famosos.
Viih Tube e Bruno anunciaram o término aos fãs por meio de um comunicado no último dia 13. Segundo a ex-BBB, tudo "terminou bizarramente bem".
"Eu não aguento mais ver comentários sobre o relacionamento, não é marketing. Por favor, minha vida não se ressuma a relacionamento. Eu trabalho, tenho minha vida. Estamos solteiros e em paz", consta de um trecho do comunicado.

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