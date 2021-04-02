Viih Tube é a nova líder após resistir mais de 14 horas dançando

Viih Tube ganhou a liderança e R$ 12 mil para gastar no aplicativo da loja de roupas que patrocionou a prova Crédito: TV Globo/Reprodução

Vitória Felício Moraes, a Viih Tube, 20, é a nova líder do Big Brother Brasil 21. Após mais de 14 horas de uma maratona de dança, ela superou Arthur Picoli, que abandonou a prova. Além da liderança, o vencedor vai receber R$ 12 mil para gastar no aplicativo da loja de roupas que patrocinou a prova.

A PROVA

A maratona de dança começou às 23h43 desta quinta-feira (1°). Fiuk foi o primeiro a ser eliminado. O cantor e ator se sentou durante a disputa, o que o levou a deixar a pista. "Valeu, é nós", disse ao sair. Em seguida, ele foi para o Quarto Colorido e chorou.

Caio foi o segundo brother a deixar a prova. Ele disse que não estava mais disposto a seguir na disputa. "Boa sorte, galera!", despediu-se. Camilla de Lucas foi a terceira a deixar a pista de dança, após quatro horas de duração da prova. Ela abraçou Juliette e desejou boa sorte.

A quarta eliminada, Pocah, não conseguiu completar a rodada da prova. Já a quinta foi Thaís, que afirmou para Viih Tube que ainda tinham muitos brothers na disputa. Com quase 11 horas na prova de resistência, foi a vez de Gilberto sair após se atrapalhar montando o quebra-cabeças. Ele não apertou o botão dentro do tempo.

Uma hora depois, já perto do meio-dia, João Luiz saiu da disputa. Na sequência, Rodolffo se despediu dos colegas. Ele já havia dito que deixaria a prova quando Gil e João já tivessem sido eliminados. Com mais de 13 horas de prova, Juliette desistiu da competição.

COMO ERA A PROVA

Enquanto uma música tocava, todos os participantes tinham que ficar dançando numa pista. Quando o som parasse, um cronômetro mostrava o tempo em que eles precisavam montar um quebra-cabeças. Depois disso, eles apertavam um botão e voltavam para pista de dança.

Antes do início da maratona de dança, Tiago Leifert avisou que, caso a prova não fosse encerrada até o programa desta sexta (2), os remanescentes disputariam uma rodada de fogo. Nela, o primeiro a concluir o quebra-cabeças e apertar o botão seria o campeão.

Tiago Leifert explicou para o público que o Paredão deste domingo (4) terá uma formação diferente. Ao todo, quatro pessoas serão indicadas, mas uma vai se livrar na Prova Bate e Volta.

O primeiro emparedado será o indicado pelo líder. O segundo será o mais votado pelos participantes no confessionário. Este último vai iniciar uma votação aberta na sala. Por sua vez, o mais votado nessa última dinâmica também deverá puxar outra pessoa para ir com eles.