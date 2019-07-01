Vídeo: Gretchen diz que faz os próprios memes para usar na internet

Aos 60 anos, Gretchen nunca se sentiu tão plena. Vai começar a gravar sua primeira novela, "A Dona do Pedaço", está à espera de três netinhos e divide a vida entre Brasil, com shows, e Europa, sendo mãe de família. Mas, no WhatsApp, a Rainha do Rebolado quebra as conversas com memes que ela mesma produz.
Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, a dançarina e cantora revela que ela mesma tem feito suas figurinhas para usar na web: "Eu sou o meme. Então eu faço memes específicos para cada pessoa e cada conversa".
Durante o bate-papo, Gretchen também detalhou sua participação na novela da Globo e a relação da família com seu filho trans, Thammy Miranda, de 36 anos. Ela, que já gastou mais de meio milhão de reais em plásticas e procedimentos estéticos, será a personagem Gina na trama de Walcyr Carrasco e está com a expectativa nas alturas para começar a gravar nesta terça (2).
Veja a entrevista completa com Gretchen no Estúdio da Redação do Gazeta Online, em Vitória: