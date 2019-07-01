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"Eu sou o meme"

Vídeo: Gretchen diz que faz os próprios memes para usar na internet

Ela também prepara as próprias figurinhas para usar no WhatsApp
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

01 jul 2019 às 16:53

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 16:53

A cantora e dançarina Gretchen Crédito: Gazeta Online
Aos 60 anos, Gretchen nunca se sentiu tão plena. Vai começar a gravar sua primeira novela, "A Dona do Pedaço", está à espera de três netinhos e divide a vida entre Brasil, com shows, e Europa, sendo mãe de família. Mas, no WhatsApp, a Rainha do Rebolado quebra as conversas com memes que ela mesma produz.
> Irmã de Gretchen, Yara Miranda lança livro de revelações em Vila Velha
Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, a dançarina e cantora revela que ela mesma tem feito suas figurinhas para usar na web: "Eu sou o meme. Então eu faço memes específicos para cada pessoa e cada conversa".
> Thammy Miranda será papai: ele e esposa esperam primeiro filho
Durante o bate-papo, Gretchen também detalhou sua participação na novela da Globo e a relação da família com seu filho trans, Thammy Miranda, de 36 anos. Ela, que já gastou mais de meio milhão de reais em plásticas e procedimentos estéticos, será a personagem Gina na trama de Walcyr Carrasco e está com a expectativa nas alturas para começar a gravar nesta terça (2).
Veja a entrevista completa com Gretchen no Estúdio da Redação do Gazeta Online, em Vitória:

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