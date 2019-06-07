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Vídeo de Beyoncé com ciúme viraliza, e Nicole Curran recebe ameaça

Curran é mulher do dono do Warrriors, time de basquete

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 15:54

Publicado em 

07 jun 2019 às 15:54
07/06/2019 - Jay-Z e Beyonce, durante final entre o Golden State Warriors e o Toronto Raptors Crédito: Reprodução/Instagram
Beyoncé, 37, e Jay-Z, 49, estavam curtindo um jogo de basquete das finais da NBA, quando Nicole Curran, a mulher de Joseph S. Lacob, dono do time Warriors, puxa um longo papo com marido da cantora. Beyoncé fez cara de que não gostou, e a imagem viralizou na internet. 
> Jay-Z se torna 1º rapper bilionário do mundo
Um vídeo regravado mostra a cantora entre o marido e Curran, que não para de fazer perguntas a Jay Z. Ele, incomodado, meio que responde, mas a mulher insiste. De repente, a cantora perde a paciência e chacoalha os ombros para afastar a mulher.
Memes e piadas circularam na internet, até com imagens lembrando momento semelhante, quando Beyoncé engatou em um papo interessante com o ator Jake Gyllenhaal -também em um jogo de basquete-, enquanto o rapper ficou com cara de bravo no meio dos dois.
Além de memes, o assunto ficou tão sério que Nicole Curran chegou a receber ameaças de morte pela internet e foi obrigada a desativar sua conta no Instagram. 
Curran disse, em entrevista a ESPN, que ela perguntava a Jay-Z e Beyoncé se eles queriam uma bebida, porque os Warriors os convidaram para o jogo. O rapper pediu vodka com refrigerante, e ela se inclinou para o espaço perto de Beyoncé, por causa do barulho da multidão. Curran só queria confirmar se ele queria um pouco de limão na bebida.
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"Não houve hostilidade", disse Curran a Shelburne. "Eu estava tentando ser uma boa anfitriã." Ela acrescentou: "Nunca experimentei cyberbullying assim. Eu não posso acreditar que nossos jogadores passem por isso. Que as crianças passem por isso."

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