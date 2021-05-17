Velório de MC Kevin será em escola de samba de SP e aberto ao público

MC Kevin, funkeiro Crédito: Instagram MC Kevin

O corpo do cantor MC Kevin, nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, será velado na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na zona norte de São Paulo. O velório acontece nesta terça-feira (18), das 4h às 8h e será aberto ao público.

A informação foi confirmada pela assessoria do funkeiro. O local onde o corpo será sepultado, porém, ainda não foi revelado. No início da tarde desta segunda (17), a mãe do artista, Varquíria Nascimento, foi ao IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro para liberar o corpo do filho.

A Polícia Civil do Rio investiga se MC Kevin caiu da sacada de um quarto de hotel de luxo, onde estava hospedado na noite deste domingo (16). O funkeiro de 23 anos morreu após pular do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.

O caso de MC Kevin ainda está sendo investigado, mas uma das linhas apuradas pela polícia é de que ele teria bebido antes de pular da sacada do hotel para mergulhar na piscina do estabelecimento. Ele teria, no entanto, batido a cabeça na borda.

Uma outra versão aponta que o funkeiro queria, na verdade, saltar de uma sacada para outra do hotel para que sua esposa, Deolane Bezerra, não o flagrasse com outras mulheres no quarto em que um casal de amigos estava hospedado.

"Foi uma brincadeira de mau gosto. Bateram na porta e ele achou que fosse a mulher dele. Se desesperou e foi tentar pular de uma varanda para outra, o vidro quebrou", disse a passista da escola de samba de São Paulo Acadêmicos do Tucuruvi Anny Alves nas redes.

Até o andar de onde MC Kevin caiu demorou para ser determinado. O Corpo de Bombeiros informaram que o artista havia caído do 11° andar, já a Polícia Civil disse que foi do quinto andar e que, no momento do incidente, estaria no quarto de um casal de amigos.

Fachada do hotel em que MC Kevin estava hospedado Crédito: Divulgação

Amigos e familiares foram ao hospital assim que receberam informações sobre o acidente. O clima era de comoção. Deolade Bezerra, com quem o artista havia se casado em abril, no México, e que estava com ele no hotel, prestou depoimento na madrugada desta segunda (17) na 16ª DP, na Barra. A polícia também ouviu amigos do músico e funcionários do hotel.

Vários famosos lamentaram a morte e relembraram momentos ao lado de Kevin. Entre eles está o jogador Neymar, que era um ídolo para MC Kevin. Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz, menino!, afirmou.

A morte de MC Kevin teve repercussão internacional. O ator e roteirista Marlon Wayans, do filme "As Branquelas" (2004), lamentou o ocorrido. "Uma alma tão doce e pura", escreveu no Instagram. "Com quem vou festejar agora quando for para o Brasil?".

Com 9,2 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, MC Kevin publicou em seu stories na noite de sábado (15) um vídeo no hotel, acompanhado da mulher, a advogada Deolane Bezerra. "E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show", dizia o cantor.

Segundo o site da produtora KondZilla, que fez clipes de Kevin, ele estava no Rio de Janeiro acompanhado de MC Bruninho da Praia e MC FK para um show marcado no sábado (15) em uma balada chamada Baile do Imperador, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

Nascido em São Paulo, MC Kevin é uma das vozes de "Vergonha Pra Mídia", música do MC Salvador da Rima com letra que se tornou sucesso. Valquiria Nascimento, a mãe do cantor, se despediu do filho com uma postagem nas redes sociais em que declarou ter perdido um pedaço dela mesma.

Segundo Valquíria, as últimas palavras do filho para ela foram "mãe, eu te amo". Ela retribuiu a declaração dizendo que também amava o filho até o último dia de sua vida. A esposa de MC Kevin afirmou que ele será para sempre o amor de sua vida: "Eu sempre vou te amar."

MÚSICAS

O primeiro sucesso de MC Kevin no funk foi "Prepara Novinha", parceria com MC Pedrinho, de 2014. Já sua colaboração com o MC Davi em "Pra Inveja É Tchau", canção que aborda sobre quem não se preocupa com a própria vida e quer cuidar da dos outros, rendeu mais de 220 milhões de visualizações.

Entre os outros hits dele estão "Cavalo de Troia" canção segue o ritmo dançante e passa a mensagem de que sonhos não têm limites, "Ressaca", "Terapia" e "Piscina Diamantes". Já Vergonha pra Mídia", com participação de outros MCs, flerta com o trap, um rap com som mais melódico que o artista se aproximava mais recentemente.

O artista já lançou músicas com artistas como MC Guimê e Igu. Um exemplo é Paparazzi, há cerca de um ano, com 141 milhões de visitas no site. Lançada há três anos, a música O Menino Encantou a Quebrada versa sobre os momentos de vida na favela. Kevin havia lançado em 2021 o álbum Fênix.

A última faixa lançada por MC Kevin é "Favelado Vencedor", cujo clipe foi publicado no YouTube há menos de uma semana e já chegava, na noite deste domingo (16), a 500 mil visualizações. Ele canta sobre superar dificuldades através da música, em vez de seguir o caminho das drogas. "Obrigado, meu Deus, a favela venceu", diz a letra.

Há um mês, MC Kevin havia lançado "Minha Última Música", cuja letra trata de alguém que trocou o crime pela música e que "vê o melhor da vida sempre andando para frente". Em um trecho, a canção fala sobre "parar", "dar um tempo" para repensar a vida.