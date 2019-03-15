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Parceria

Veja clipe trilíngue de Anitta com Rita Ora e Sofia Reyes

Enquanto Sofía e Rita Ora cantam suas partes solo nas respectivas línguas nativas, Anitta canta nas três. No refrão, elas se juntam para cantar em inglês

Publicado em 

15 mar 2019 às 15:10

Publicado em 15 de Março de 2019 às 15:10

Crédito: Reprodução
"Bola Rebola" foi a primeira música em três línguas gravada por Anitta, 25, mas não foi a única. Quase um mês após o lançamento do funk, a cantora estreia agora uma nova parceria internacional que também tem uma letra explorando palavras do inglês, espanhol e português. Assista: 
"R.I.P.", uma parceria com a cantora britânica Rita Ora, 28, e a mexicana Sofía Reyes, 23, foi lançada na noite desta quinta-feira (14) e acompanha um clipe bastante colorido. A música tem ritmo latino e pop, e na letra, o trio pede pelo "o fim das forças do mal": "Eu só quero sentir boas vibrações", cantam.
Enquanto Sofía e Rita Ora cantam suas partes solo nas respectivas línguas nativas, Anitta canta nas três. No refrão, elas se juntam para cantar em inglês.
Logo nas primeiras semanas de janeiro de 2019, Anitta publicou vídeos mostrando que estaria gravando uma música em Los Angeles com as duas cantoras. 
"Honestamente, é o melhor time de todos", escreveu Sofía Reyes em um vídeo que postou em seu perfil no Instagram na época.

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