Veja as personalidades mortas mais bem pagas do mundo em 2018

A revista Forbes divulgou nesta quarta-feira, 31, sua lista anual com as personalidades mortas mais bem pagas de 2018. Para chegar aos valores, a publicação avaliou valores adquiridos entre 1º de outubro de 2017 e a mesma data de 2018, antes de serem deduzidas taxas para agentes, empresários, advogados e executores. Confira a lista a seguir:
1º: Michael Jackson - US$ 400 milhões
Músico, morto em 2009, aos 50 anos. Direitos de músicas e U$ 287 milhões adquiridos pela venda de uma participação societária que tinha na gravadora EMI, comprada pela Sony.
2º - Elvis Presley - US$ 40 milhões