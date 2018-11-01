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Michael Jackson em 1º lugar

Veja as personalidades mortas mais bem pagas do mundo em 2018

Segundo o levantamento da Forbes, o cantor Michael Jackson encabeça a lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 12:19

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 12:19

A revista Forbes divulgou nesta quarta-feira, 31, sua lista anual com as personalidades mortas mais bem pagas de 2018. Para chegar aos valores, a publicação avaliou valores adquiridos entre 1º de outubro de 2017 e a mesma data de 2018, antes de serem deduzidas taxas para agentes, empresários, advogados e executores. Confira a lista a seguir:
1º: Michael Jackson - US$ 400 milhões
Músico, morto em 2009, aos 50 anos. Direitos de músicas e U$ 287 milhões adquiridos pela venda de uma participação societária que tinha na gravadora EMI, comprada pela Sony.
O cantor Michael Jackson Crédito: Divulgação
2º - Elvis Presley - US$ 40 milhões

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