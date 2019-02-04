Vegetariana há um mês, Anitta diz que emagreceu e cocô está sem cheiro

Crédito: Reprodução/Instagram @anittagallery

Perda de peso, pele lisinha e cocô sem cheiro. Esses são alguns dos benefícios que a cantora Anitta, 25, enumerou na madrugada deste sábado (2) ao comemorar um mês de dieta vegetariana. "Estou super feliz, espero aguentar mais tempo, espero aguentar pra sempre", afirmou ela sobre o novo cardápio.

"O que mudou? Meu humor. Estou muito bem-humorada, nem se sente minha TPM, todo mundo notou. Estou me sentido leve, além de ter emagrecido, emagreci pra caramba! Minha pele também está bafo e no banheiro, amor, é na hora que quer", contou a cantora no Insta Stories (ferramenta que mostra fotos e vídeos por 24 horas).

Anitta revelou ainda que seu cocô não tem mais cheiro desde que mudou a dieta e que os remédios passaram a fazer efeito mais rapidamente. Mas nem tudo foi positivo no começou: "Antes da minha pele ficar lisinha assim, ela soltou uns canhão pra fora, fiquei desesperada. Mas devia ser um detox, porque depois ficou tudo mara."

A cantora mudou seu cardápio no início de 2019, por influência da amiga Luisa Mell, ativista do direito dos animais. Desde então, tem dividido com os fãs o processo de adaptação por meio de suas redes sociais. Em 18 de janeiro, ela postou que estava "firme e forte" no propósito de não comer alimentos de origem animal.

Ela chegou a dizer que estava seguindo uma dieta vegana –que não consome produto de origem animal em nenhuma área de suas vidas– em alguns posts, mas agora corrigiu e disse ser vegetariana –que não come alimentos de origem animal. "Vegetariano também não come leite, ovo, queijo, nada disso", explicou ela.

Anitta se apresentou no festival Planeta Atlântida, em Xangri-Lá (RS), na última sexta (1º), onde apresentou músicas conhecidas como "Downtown", "Paradinha" e "Vai, Malandra". Neste ano, ela diz que vai experimentar coisa "em todos os idiomas". "A ideia é exportar o funk para o mundo", afirma.