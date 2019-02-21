Vaza vídeo de José Loreto beijando atriz nos bastidores da Globo

Frame do vídeo polêmico de José Loreto beijando Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução/Instagram

"O Sétimo Guardião", novela da Globo, virou assunto nas rodas de conversa dos entendidos do assunto - mas não pela trama, senão pelas polêmicas dos bastidores das filmagens.

Depois de José Loreto ser expulso de casa por Débora Nascimento e pôr fim no seu relacionamento com ela e Marina Ruy Barbosa ter sido apontada como pivô do divórcio do casamento de sete anos, uma foto de José Loreto beijando Carolina Dieckmann começou a circular na internet.

No entanto, segundo o site TV Foco, não é nada disso que você está pensando: a imagem se trata de um print de um vídeo publicado pelo ator Marcelo Serrado nos stories do seu perfil do Instagram.

José Loreto apareceu cumprimentando Carolina Dieckmann, mas o público entendeu outra coisa.

CIRCO DE HORRORES

Diante da polêmica com o novo vídeo, Marcelo Serrado se revoltou com os comentários e soltou o verbo: "A internet virou um circo de horrores. Pegam um storie com um amigo, param um frame no meio e falam o que querem. Surreal e triste ao mesmo tempo. Querem ver sangue onde não tem. Não há nada! Sem mais comentários", disparou.