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Ânimos exaltados

Vaza vídeo de José Loreto beijando atriz nos bastidores da Globo

José Loreto se manifestou sobre polêmica envolvendo traição e lamentou ter manchado o nome da ex, Débora Nascimento

Publicado em 

21 fev 2019 às 14:24

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 14:24

Frame do vídeo polêmico de José Loreto beijando Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução/Instagram
"O Sétimo Guardião", novela da Globo, virou assunto nas rodas de conversa dos entendidos do assunto - mas não pela trama, senão pelas polêmicas dos bastidores das filmagens. 
Depois de José Loreto ser expulso de casa por Débora Nascimento e pôr fim no seu relacionamento com ela e Marina Ruy Barbosa ter sido apontada como pivô do divórcio do casamento de sete anos, uma foto de José Loreto beijando Carolina Dieckmann começou a circular na internet. 
No entanto, segundo o site TV Foco, não é nada disso que você está pensando: a imagem se trata de um print de um vídeo publicado pelo ator Marcelo Serrado nos stories do seu perfil do Instagram. 
José Loreto apareceu cumprimentando Carolina Dieckmann, mas o público entendeu outra coisa. 
CIRCO DE HORRORES
Diante da polêmica com o novo vídeo, Marcelo Serrado se revoltou com os comentários e soltou o verbo: "A internet virou um circo de horrores. Pegam um storie com um amigo, param um frame no meio e falam o que querem. Surreal e triste ao mesmo tempo. Querem ver sangue onde não tem. Não há nada! Sem mais comentários", disparou. 
José Loreto se manifestou sobre a polêmica, admitiu que errou e lamentou ter manchado o nome da ex, Débora Nascimento. 

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carolina dieckmann Rede Globo josé loreto marcelo serrado marina ruy barbosa o sétimo guardião
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