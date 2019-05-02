Val Marchiori alfineta Luciana Gimenez: "Podia fazer melhor"

Crédito: Montagem Gazeta Online

Marcelo de Castro, ex de Luciana Gimenez, se separou da apresentadora do Val Marchiori com a mãe de Lucas Jagger nunca mais foi a mesma. Tudo começou quando, ex de, se separou da apresentadora do "Superpop" . De lá para cá, a amizade decom a mãe denunca mais foi a mesma.

Agora, a loira soltou, em entrevista que deu ao site Uol: "A Luciana podia fazer melhor aquele programa, mas está mais preocupada em viajar". A socialite fez a declaração quando foi questionada sobre os rumores para substituir a própria apresentadora na Rede TV!.

No

, as duas já tinham protagonizado um episódio de

climão na Sapucaí

. Elas se esbarraram no mesmo ambiente, o microfone de uma delas caiu e a outra

saiu virando a cara

, sem dar nenhuma desculpa. Val, que já não tem papas na língua, gosta de dar

alfinetadas

desde então.