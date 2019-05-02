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Há meses estão brigando

Val Marchiori alfineta Luciana Gimenez: "Podia fazer melhor"

As duas estão só trocando farpas desde que Val se aproximou do ex de Luciana, Marcelo de Castro; briga só piorou depois do episódio de climão vivido pelas ex-amigas em um camarote do Carnaval do Rio de Janeiro, neste ano

Publicado em 

02 mai 2019 às 12:19

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 12:19

Crédito: Montagem Gazeta Online
Tudo começou quando Marcelo de Castro, ex de Luciana Gimenez, se separou da apresentadora do "Superpop". De lá para cá, a amizade de Val Marchiori com a mãe de Lucas Jagger nunca mais foi a mesma. 
Agora, a loira soltou, em entrevista que deu ao site Uol: "A Luciana podia fazer melhor aquele programa, mas está mais preocupada em viajar". A socialite fez a declaração quando foi questionada sobre os rumores para substituir a própria apresentadora na Rede TV!. 
No
carnaval
, as duas já tinham protagonizado um episódio de
climão na Sapucaí
. Elas se esbarraram no mesmo ambiente, o microfone de uma delas caiu e a outra
saiu virando a cara
, sem dar nenhuma desculpa. Val, que já não tem papas na língua, gosta de dar
alfinetadas
desde então. 
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a ordem agora, para a equipe de Luciana Gimenez, é ignorar qualquer declaração ou notícia à que Val esteja conectada de alguma forma. A socialite, a princípio, será colocada em uma geladeira eterna do programa que já foi habitué. 

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