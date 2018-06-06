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Travesti Brigitte de Búzios é encontrada morta em seu apartamento

Brigitte foi uma das cinco retratadas no documentário 'Divinas Divas', de Leandra Leal

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 19:27
Travesti Brigitte de Búzios é encontrada morta em seu apartamento Crédito: Reprodução/Instagram Jane Di Castro
Famosa travesti no Brasil na década de 1960, a atriz Brigitte de Búzios, de 74 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Copacabana, na zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira (6). A informação foi confirmada pela amiga Jani Di Castro ao jornal Extra. 
De acordo como Extra, segundo a artista, Brigitte morava sozinha, enfrentava problemas financeiros e estava em depressão desde a morte de uma tia que morava com ela e também da amiga Rogéria, em setembro do ano passado. O corpo de Brigitte foi levado para o Instituto Médico Legal. Ainda segundo Jane, a atriz Leandra Leal entrou em contato com parentes de Brigitte para que seja providenciado o velório.
Brigitte participou do filme "Berenice Procura" e também da novela "Paraíso Tropical", em 2007.

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