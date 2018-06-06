Travesti Brigitte de Búzios é encontrada morta em seu apartamento

Famosa travesti no Brasil na década de 1960, a atriz Brigitte de Búzios, de 74 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Copacabana, na zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira (6). A informação foi confirmada pela amiga Jani Di Castro ao jornal Extra.

De acordo como Extra, segundo a artista, Brigitte morava sozinha, enfrentava problemas financeiros e estava em depressão desde a morte de uma tia que morava com ela e também da amiga Rogéria, em setembro do ano passado. O corpo de Brigitte foi levado para o Instituto Médico Legal. Ainda segundo Jane, a atriz Leandra Leal entrou em contato com parentes de Brigitte para que seja providenciado o velório.