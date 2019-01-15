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Tom Cruise anuncia mais duas edições de "Missão Impossível"

Os longas devem estrear nos verões de 2021 e 2022

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 14:01

Publicado em 

15 jan 2019 às 14:01
Tom Cruise interpreta Ethan Hunt em "Missão Impossível: Fallout" Crédito: Paramount Pictures
Aos 56 anos de idade, Tom Cruise revela que lançará mais duas edições do filme "Missão Impossível". Os longas devem estrear nos verões de 2021 e 2022. No ano passado, o sexto filme registrou uma das melhores bilheterias para um lançamento da franquia.
Na primeira semana, a produção faturou US$ 153,5 milhões em todo o mundo. Na ocasião, Tom Cruise já havia deixado pistas de que daria sequência em Missão Impossível. "Eu tenho muitas ideias sobre a próxima fase, sobre os próximos dois ou três... de onde quero ir", disse o ator.
Cruise anunciou, nesta segunda-feira, 14, as datas das sétima e oitava edições. Em uma publicação "explosiva" no perfil oficial dele no Twitter, o ator fez a declaração para quase sete milhões de seguidores na rede social.
O diretor do filme, Christopher McQuarrie, respondeu ao tuíte de Tom Cruise. "Missões: Aceito", escreveu com a hashtag #MissionImpossible.

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