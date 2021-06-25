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Titãs se posicionam contra governo Bolsonaro nas redes sociais

Grupo se une a artistas que têm demonstrado insatisfação com presidente

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:16
Titãs em formato trio acústico
Tony Bellotto, Branco Mello e Sergio Britto, dos Titãs Crédito: Silmara Ciuffa/Divulgação
Os Titãs usaram as redes sociais para se posicionar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A banda de rock se uniu a diversos artistas que têm demonstrado sua insatisfação com os rumos do país e com o governo federal.
"Chega de destruição!", afirma texto publicado por eles. "O atual governo ataca o meio-ambiente, a cultura, a ciência, a tolerância, a diversidade, o bom senso e a democracia. Nos posicionamos com a maioria de brasileiros que desejam o fim imediato de tanta incompetência, descaso e desumanidade. Fora Bolsonaro!"
Na ativa desde os anos 1980, a banda passou por diversas formações. Atualmente, fazem parte dos Titãs os integrantes Tony Bellotto, Branco Mello e Sérgio Britto, que tocam acompanhados pelos músicos Mario Fabre (bateria) e Beto Lee (guitarra).
Pelo menos um deles foi contaminado com a Covid-19. Bellotto, 60, que também é escritor e marido da atriz Malu Mader, 54, anunciou que recebeu diagnóstico para a doença em dezembro do ano passado. No entanto, ele não desenvolveu as formas mais graves da doença.
Recentemente, diversos famosos se manifestaram sobre o número de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil, como Ivete Sangalo, Anitta, Paolla Oliveira e Juliette Freire. Muitos deles responsabilizaram o presidente por não ter evitado que esse número fosse alcançado.

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