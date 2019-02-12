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Thomaz Costa, ex de Larissa Manoela, diz que só fará sexo após casar

Agora eu escolho andar no caminho da vida, escreveu no Instagram

Publicado em 

12 fev 2019 às 19:34

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 19:34

12/02/2019 - Thomaz Costa é ex-namorado de Larissa Manoela Crédito: Instagram/@thocostaoficial
Thomaz Costa, de 18 anos, se inspirou em Justin e Hailey Bieber para revelar que só fará sexo após o casamento. Na semana passada, o casal explicou os motivos para aguardarem até o casamento, e agora o ator da SBT também compartilhou sua decisão nos stories do Instagram.
Após compartilhar a notícia dos Biebers, Thomaz escreveu: "Ah, servir a Jesus é bom demais! Renúncias são feitas! Mas a recompensa é ter um amigo, um pai, que sempre cuida, que não abandona! E eu escolhi ter esse relacionamento. Ele tudo pode fazer, ele transforma, ele restaura, ele limpa, ele cura. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida".
Em seguida, explicou que já teve relações sexuais, mas estava renunciando por amor à religião: "Muitas pessoas perguntaram aqui pra mim no Instagram… ‘Então você é virgem? Duvido’. E eu não tenho vergonha de dizer: não, eu não sou! Mas as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E agora eu escolho andar no caminho da vida".
Thomaz é ex-namorado da atriz Larissa Manoela e ambos contracenaram em Carrossel (2012) e Patrulha Salvadora (2014).

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