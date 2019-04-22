Thiago Gagliasso é nomeado para a Secretaria de Cultura do Rio

Thiago Gagliasso Crédito: Reprodução

O influenciador e irmão do ator Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso, 29, foi nomeado funcionário da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

No final de semana, o carioca publicou uma imagem em seu Instagram confirmando o novo cargo e dizendo que está aberto para as críticas do público.

"Espero poder dar o máximo, sempre com transparência e aberto a novas ideias. Estou focado em ajudar a fomentar a Cultura e Economia Criativa do nosso Estado", escreveu Gagliasso.

"Meu Instagram está aberto para toda e qualquer ideia e proposta, também para as empresas que estão dispostas a somar com recursos para execução de projetos culturais e criativos."