Thiago Gagliasso é nomeado para a Secretaria de Cultura do Rio

O influenciador e irmão do ator Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso, 29, foi nomeado funcionário da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.
No final de semana, o carioca publicou uma imagem em seu Instagram confirmando o novo cargo e dizendo que está aberto para as críticas do público.
"Espero poder dar o máximo, sempre com transparência e aberto a novas ideias. Estou focado em ajudar a fomentar a Cultura e Economia Criativa do nosso Estado", escreveu Gagliasso.
"Meu Instagram está aberto para toda e qualquer ideia e proposta, também para as empresas que estão dispostas a somar com recursos para execução de projetos culturais e criativos."
Segundo a publicação, o novo cargo teria sido um convite do secretário de Cultura do estado, Ruan Lira. No Diário Oficial, consta que Gagliasso começou no cargo no dia 26 de fevereiro deste ano.