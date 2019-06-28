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Inseminação

Thammy Miranda será papai: ele e esposa esperam 1º filho

Desde outubro do ano passado o casal já vinha fazendo planos

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 11:21

Publicado em 

28 jun 2019 às 11:21
Andressa Ferreira, 30, mulher do ator Thammy Miranda, 36, está grávida do primeiro filho após passar por um processo de inseminação artificial nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela blog Léo Dias, no UOL, e confirmada à Folha por uma fonte ligada à clínica que fez o procedimento. 
O ator Thammy Miranda e sua esposa, Andressa Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
Desde outubro do ano passado o casal já vinha fazendo planos e Thammy chegou a dizer em conversa no canal da musa fitness Gabriela Pugliesi, que ele e Andressa queriam fazer o mesmo processo da atriz Karina Bacchi, 42, que usou um doador de sêmen internacional e teve o filho em Miami.
"Sempre quisemos ser pais, acho que chegou a hora. Tentei engravidar a Andressa, mas acho que ela tem algum problema", brincou Thammy no final do ano passado. O casal contou na ocasião que optou pela fertilização in vitro (FIV) em vez da adoção para "viver o momento" do nascimento. "Quero sentir como é estar grávida", diz Andressa. 
Antes de começar o processo, o casal explicou que viajaria para Miami em janeiro deste ano para iniciar o processo de hormonização de Andressa, primeira etapa da FIV. Dois meses depois, retornaria aos EUA para a transferência embrionária. Já que os embriões ficariam dois meses congelados após a coleta dos óvulos e a fertilização. 
Na sequência, só um dos embriões seriam inseridos no útero de Andressa --os outros continuariam congelados. A última viagem do casal para Miami será para o nascimento. "Quereremos aumentar ainda mais a família um dia. Eu e Andressa crescemos com irmãos e gosto muito. É muito chato ser filho único", afirma Thammy na época. 
Os espermatozoides foram escolhidos de um banco de esperma americano. Ao contrário do Brasil, nos EUA é possível escolher um doador conhecendo suas características, como a cor dos olhos, do cabelo e até o grau de escolaridade e hobbies. O casal teria escolhido um doador com características físicas semelhantes às de Thammy.
Thammy e Andressa escolheram Miami para o procedimento e para o parto por conta da segurança, não pela cidadania, que será um bônus. "Como teremos uma gravidez fora do 'normal', queremos os melhores profissionais conosco", disse Thammy. O casal, no entanto, não descartava a possibilidade de um dia ir morar nos EUA.
> De Anitta a Gabriela Pugliesi: capixaba é guia das estrelas nos EUA
A confirmação da gravidez de Andressa e Thammy acontece em meio a várias outras gestações de famosos. A atriz Letícia Colin, 29, a humorista Tatá Werneck, 35, e a cantora Marília Mendonça, 23, são algumas das novas mamães, além de Claudia Leitte, 38, e Luiza Possi, 35, que devem ter bebê em breve. 

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