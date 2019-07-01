Thammy Miranda faz chá de bebê para revelar sexo da criança

O ator Thammy Miranda e sua esposa, Andressa Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda

Thammy Miranda, 36, e Andressa Ferreira, 30, realizaram, neste domingo (30), a festa de revelação do sexo do primeiro filho do ator e da modelo. O casal confirmou a gravidez na última quinta-feira (27) após Ferreira passar por um processo de inseminação artificial nos Estados Unidos.

Miranda usou Stories de seu perfil para mostrar um pouco da festa, como a decoração em rosa e azul, os detalhes dos bonecos e da comida, além dos anjinhos que recepcionam os convidados dos dois. O chá revelação acontece em um casa de festas em Moema, na zona sul de São Paulo.

Desde outubro do ano passado o casal já vinha fazendo planos e Thammy chegou a dizer em conversa no canal da musa fitness Gabriela Pugliesi, que ele e Andressa queriam fazer o mesmo processo da atriz Karina Bacchi, 42, que usou um doador de sêmen internacional e teve o filho em Miami.

"Sempre quisemos ser pais, acho que chegou a hora. Tentei engravidar a Andressa, mas acho que ela tem algum problema", brincou Thammy no final do ano passado. O casal contou na ocasião que optou pela fertilização in vitro (FIV) em vez da adoção para "viver o momento" do nascimento. "Quero sentir como é estar grávida", diz Andressa.

Antes de começar o processo, o casal explicou que viajaria para Miami em janeiro deste ano para iniciar o processo de hormonização de Andressa, primeira etapa da FIV. Dois meses depois, retornaria aos EUA para a transferência embrionária. Já que os embriões ficariam dois meses congelados após a coleta dos óvulos e a fertilização.

Na sequência, só um dos embriões seriam inseridos no útero de Andressa --os outros continuariam congelados. A última viagem do casal para Miami será para o nascimento. "Quereremos aumentar ainda mais a família um dia. Eu e Andressa crescemos com irmãos e gosto muito. É muito chato ser filho único", afirma Thammy na época.

Os espermatozoides foram escolhidos de um banco de esperma americano. Ao contrário do Brasil, nos EUA é possível escolher um doador conhecendo suas características, como a cor dos olhos, do cabelo e até o grau de escolaridade e hobbies. O casal teria escolhido um doador com características físicas semelhantes às de Thammy.

Thammy e Andressa escolheram Miami para o procedimento e para o parto por conta da segurança, não pela cidadania, que será um bônus. "Como teremos uma gravidez fora do 'normal', queremos os melhores profissionais conosco", disse Thammy. O casal, no entanto, não descartava a possibilidade de um dia ir morar nos EUA.