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Empréstimo

Thammy Miranda é processado por dar calote em banco, diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o filho de Gretchen pegou um empréstimo de R$ 13 mil e nunca pagou

Publicado em 

13 mai 2019 às 12:39

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 12:39

Crédito: Cristina Ulla/Ulla Photo
Segundo consta no processo 1066095-98.2014.8.26.0100, que corre no Foro Central Civil de São Paulo desde 2014, Thammy Miranda está sendo processado pelo Bradesco por um empréstimo que fez, mas nunca pagou. 
De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o filho de Gretchen pegou R$ 13 mil financiados em 2011 e o problema é que, sem pagar os boletos, esse valor já subiu para cerca de R$ 40 mil por juros e taxas bancárias
Depois de não encontrar Thammy nos endereços informados, Fábia Oliveira garante que o banco decidiu pedir um bloqueio judicial nas contas dele, o que também não teria dado certo. Recentemente, o papo é de que o ator será citado por aviso por edital. 

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