Thammy Miranda é processado por dar calote em banco, diz colunista

Segundo consta no processo 1066095-98.2014.8.26.0100, que corre no Foro Central Civil de São Paulo desde 2014,está sendo processado pelopor um empréstimo que fez, mas nunca pagou.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o filho depegou R$ 13 mil financiados em 2011 e o problema é que, sem, esse valor já subiu para cerca de R$ 40 mil por

Depois de não encontrar Thammy nos endereços informados, Fábia Oliveira garante que o banco decidiu pedir um bloqueio judicial nas contas dele, o que também não teria dado certo. Recentemente, o papo é de que o ator será citado por aviso por edital.