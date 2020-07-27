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LGBT

Thammy Miranda é convidado para comercial de Dia dos Pais

Empresário passará a data pela primeira vez com o filho Bento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 14:14

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 14:14

Thammy Miranda, Andressa Ferreira e o pequeno Bento
Thammy Miranda, Andressa Ferreira e o pequeno Bento Crédito: Instagram/@thammymiranda
Thammy Miranda vai protagonizar uma campanha de Dia dos Pais neste ano. Isso porque o empresário recebeu um convite para ser garoto propaganda da Natura, segundo revelou o colunista Léo Dias. "Eu acho que essa campanha é importante como um todo. Demonstra que o que está prevalecendo é o amor, independente de gênero e sexualidade", comentou Thammy.
O comercial da empresa de cosméticos tem o objetivo de promover a diversidade e a inclusão em uma data tão especial para os pais

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Em dezembro do ano passado, Thammy gravou um vídeo no Instagram desabafando sobre o fato de ser discriminado para fazer propagandas. "Por que minha imagem não representa a sua marca", questionou na ocasião. Ele acredita que falta oportunidade pelo fato de ele ser transgênero.
Thammy Miranda, filho de Gretchen, e Andressa Ferreira são pais de Bento, que nasceu em março de 2020. O empresário sempre compartilha com os seguidores nas redes sociais momentos em que exerce uma paternidade ativa e divide as tarefas com a esposa.
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???

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Por aqui o sábado acordou assim... e aí??? Como tá o de vcs??? ??????????

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Boa noite?? Se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora.

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