Thammy Miranda é convidado para comercial de Dia dos Pais

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@naturabroficial As melhores lembranc?as que meu filho vai ter de mim, sem du?vidas, sera?o das coisas boas que a gente viver junto, seja brincando, sendo amigo, educando... E? essa energia de presenc?a, de estar junto, acompanhando e sendo companheiro que eu tenho e vou continuar tendo com ele. Ser pai e? isso! Estar presente e? o melhor presente! @naturabroficial #meupaipresente #publi