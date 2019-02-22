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Testamemto de Beatriz Segall tem fortuna e carro novo para motorista

O motorista acompanhou a atriz por, ao menos, 15 anos

Publicado em 

22 fev 2019 às 12:19

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 12:19

Crédito: Iara Morselli/Estadão
Após cinco meses da morte da atriz Beatriz Segall, seu testamento veio à tona. Nele, há uma herança destinada ao motorista Adilson Ricardo Leite, que a acompanhou por pelo menos 15 anos. Segundo a jornalista da Record Fabíola Reipert, que teve acesso ao documento, o homem ganhou um carro novo e também uma quantia significativa em dinheiro que será estipulada pelos três filhos da artista.
Beatriz deixou muitos quadros e objetos pessoais para seus familiares e para dois amigos pessoais, mas não esqueceu de seu funcionário, que foi uma espécie de fiel escudeiro. Ainda não há um prazo para que o inventário seja concluído. O documento confirma que o carro é todo equipado.
A amizade de ambos era tão grande que nos últimos anos, de acordo com o portal R7, era ele quem cuidava de todos os assuntos burocráticos relacionados à vida da atriz, que é lembrada até hoje pelo papel como Odete Roitman, da novela "Vale Tudo" (1988). A trama, recentemente, foi reprisada pelo Viva e deu boa audiência.
Beatriz Segall morreu em setembro de 2018, vítima de problemas respiratórios, aos 92 anos. A artista também tinha um mal de Alzheimer de início tardio, quadro que não chegou a ser revelado na época e que Fabíola confirma ter lido em sua certidão de óbito. 

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