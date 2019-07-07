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Terry Crews divulga imagem como Rei Tritão em "A Pequena Sereia"

"Pai de Ariel!", escreveu na legenda da imagem compartilhada na web

Publicado em 

07 jul 2019 às 18:16

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 18:16

Crédito: Reprodução/Instagram @terrycrews
A Disney divulgou a atriz Halle Bailey como a nova Pequena Sereia na live-action, que ainda não tem muitos detalhes revelados. Porém, o ator Terry Crews decidiu postar uma imagem dele como o Rei Tritão, pai da personagem principal.
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Na publicação deste sábado, 6, ele aparece com um cetro na mão e com o rabo de sereia. "Pai de Ariel!", escreveu na legenda da imagem no Twitter.
O elenco do filme não foi oficialmente anunciado. Apenas sabe-se que Rob Marshall, que dirigiu O Retorno de Mary Poppins, comandará as filmagens. O roteiro será conduzido por Jane Goldman, de X-Men: Dias de um Futuro Esquecido. A trilha sonora será de Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, com direito a novas canções.
> "As Branquelas": Marlon Wayans desmente Terry Crews sobre novo filme
Os internautas se divertiram com a publicação de Terry.
Muitos seguidores postaram memes de personagens feitos pelo ator em outras séries, como Todo Mundo Odeia o Cris e Brooklyn Nine-nine.

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