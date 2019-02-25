Taylor Swift aparece de surpresa e canta em festa de noivado de fã

A cantora Taylor Swift, 29, fez uma aparição surpresa na festa de noivado de dois fãs neste final de semana, em Los Angeles, e cantou a romântica "King of My Heart" para o casal.
A aparição foi organizada por Alex Goldschmidt, para surpreender seu noivo, Ross Girard. "Sou o homem mais sortudo do mundo e agora não seu o que eu e Ross faremos pro casamento", postou ele em sua conta no Twitter com o vídeo da apresentação de Taylor.
Na gravação, Alex pede a atenção de todos e, após algum suspense, anuncia a entrada de sua amiga Taylor: "Há um segredo que não confiei a nenhum de vocês. Tem uma pessoa que não está aqui e meio que desempenhou um papel nisso tudo. Então, gostaria de dar as boas-vindas à minha amiga Taylor", disse ele.
A cantora explica que foi procurada por Alex e que cantaria uma música que ela sabia ser especial para os dois. Em sua conta no Instagram, o rapaz contou que decidiu pedir o namorado em casamento, em seu carro, com essa música. "Não tenho como agradecer Taylor por ajudar a tornar esse dia tão especial", disse.