Taylor Swift aparece de surpresa e canta em festa de noivado de fã

Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

A cantora Taylor Swift, 29, fez uma aparição surpresa na festa de noivado de dois fãs neste final de semana, em Los Angeles, e cantou a romântica "King of My Heart" para o casal.

A aparição foi organizada por Alex Goldschmidt, para surpreender seu noivo, Ross Girard. "Sou o homem mais sortudo do mundo e agora não seu o que eu e Ross faremos pro casamento", postou ele em sua conta no Twitter com o vídeo da apresentação de Taylor.

Na gravação, Alex pede a atenção de todos e, após algum suspense, anuncia a entrada de sua amiga Taylor: "Há um segredo que não confiei a nenhum de vocês. Tem uma pessoa que não está aqui e meio que desempenhou um papel nisso tudo. Então, gostaria de dar as boas-vindas à minha amiga Taylor", disse ele.