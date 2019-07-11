Tatá Werneck sobre nome da filha: "Maria, Mana ou Cora não tem quarto"

A apresentadora Tatá Werneck e o marido, Rafael Vitti Crédito: Reprodução/Instagram @tatawerneck

Tatá Werneck, 35, e piada com a dúvida em relação ao nome da filha que os dois terão. O casal de atores, 35, e Rafael Vitti , 23, não param de fazercom a dúvida em relação ao nome daque os dois terão.

"Faltam 3 meses pra chegada da Maria Teresa, Mana, Maria ou Cora", escreveu Werneck no Twitter. "Não fiz uma foto daquelas que fica pelada com a barriga, não tenho quarto ainda, não fiz curso nenhum e acabou o gás aqui de casa e tô sem água quente há dias. Mas me sinto preparada", brincou.

No início do mês, no programa Altas Horas (Globo), Vitti falou que os dois são pessoas que têm dificuldade em decidir coisas e que o nome da filha é uma delas. Ele citou alguns exemplos que assustaram a plateia, como a possibilidade de a menina se chamar Fada. "Fada?", questionou a atriz Taís Araújo, que também participava do programa, com cara de espanto.