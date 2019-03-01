Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gravidez de risco

Tatá Werneck está grávida de cinco semanas

Atriz, que sofre de endometriose, terá que ficar em casa de repouso

Publicado em 01 de Março de 2019 às 18:38

Publicado em 

01 mar 2019 às 18:38
Crédito: Reprodução/Instagram
Tatá Werneck e Rafael Vitti acabam de aumentar a família: a atriz está grávida de cinco semanas, de acordo com informações do colunista Leo Dias. 
A apresentadora do "Lady Night" descobriu que a gravidez é de risco e Tatá precisará ficar em casa de repouso. Assim que nascer, o bebê também precisará ganhar peso em um tratamento especial que vai durar, ao menos, dois meses. 
Segundo Leo Dias, Tatá sofre de endometriose, doença que faz com que o endométrio - que reveste o útero - se desfaça mensalmente em forma de menstruação. 
Ao colunista, a assessoria de imprensa da atriz confirmou a informação. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gravidez rafael vitti
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados