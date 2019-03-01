Tatá Werneck está grávida de cinco semanas

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Tatá Werneck e Rafael Vitti acabam de aumentar a família: a atriz está grávida de cinco semanas, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

A apresentadora do "Lady Night" descobriu que a gravidez é de risco e Tatá precisará ficar em casa de repouso. Assim que nascer, o bebê também precisará ganhar peso em um tratamento especial que vai durar, ao menos, dois meses.

Segundo Leo Dias, Tatá sofre de endometriose, doença que faz com que o endométrio - que reveste o útero - se desfaça mensalmente em forma de menstruação.