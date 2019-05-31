Tatá Werneck cancela gravação de "Lady Night" após passar mal

Crédito: Reprodução/Instagram @tatawerneck

Tatá Werneck teve de cancelar a gravação do programa Lady Night, marcada para esta quinta-feira, 30, devido a um mal-estar. Grávida, a apresentadora tem sofrido com enjoos frequentes devido à hiperêmese gravídica. teve de cancelar a gravação do programa, marcada para esta quinta-feira, 30, devido a um mal-estar., a apresentadora tem sofrido com enjoos frequentes devido à

Ivete Sangalo foi absolutamente gentil e carinhosa comigo de novo. Iríamos gravar hoje o Lady Night, mas, por ordens médicas, precisei cancelar porque minha pressão estava muito baixa e estava tudo girando", contou a apresentadora em uma publicação no Instagram. "A tão amada por todos nósfoi absolutamente gentil e carinhosa comigo de novo. Iríamos gravar hoje o Lady Night, mas, por ordens médicas, preciseiporque minhaestava muito baixa e estava tudo girando", contou a apresentadora em uma publicação no

Ela afirmou que, quando precisa cancelar as gravações, o Multishow também lhe dá apoio. "Estou fazendo tudo o que eu posso! Estou triste, passo muito mal, muito enjoo ainda e cansaço. Mas quando minha médica diz que não posso seguir, eu paro. E toda a equipe apoia", completou.

"Meu corpo dá os sinais. Seguimos na tentativa de gravar mesmo sabendo que estou diferente. A pequena bebê de nome provisório Clovis agradece", brincou a apresentadora ao encerrar a descrição da legenda de uma foto de Ivete grávida.