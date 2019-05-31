Tatá Werneck cancela gravação de "Lady Night" após passar mal

Tatá Werneck teve de cancelar a gravação do programa Lady Night, marcada para esta quinta-feira, 30, devido a um mal-estar. Grávida, a apresentadora tem sofrido com enjoos frequentes devido à hiperêmese gravídica.
"A tão amada por todos nós Ivete Sangalo foi absolutamente gentil e carinhosa comigo de novo. Iríamos gravar hoje o Lady Night, mas, por ordens médicas, precisei cancelar porque minha pressão estava muito baixa e estava tudo girando", contou a apresentadora em uma publicação no Instagram.
Ela afirmou que, quando precisa cancelar as gravações, o Multishow também lhe dá apoio. "Estou fazendo tudo o que eu posso! Estou triste, passo muito mal, muito enjoo ainda e cansaço. Mas quando minha médica diz que não posso seguir, eu paro. E toda a equipe apoia", completou.
"Meu corpo dá os sinais. Seguimos na tentativa de gravar mesmo sabendo que estou diferente. A pequena bebê de nome provisório Clovis agradece", brincou a apresentadora ao encerrar a descrição da legenda de uma foto de Ivete grávida.
Nos comentários, a cantora enviou uma mensagem de carinho para Tatá: "Meu bem, o que é importante? O importante é você estar bem e cuidando do seu baby. Estarei aqui sempre pra vc!".